Após duas décadas governador Renato Casagrande inaugura Novo Sistema Aquaviário

today20 de agosto de 2023 remove_red_eye77

Após um hiato de duas décadas, a população capixaba passa a contar com mais um modal de transporte. Na manhã deste domingo (20), o governador do Estado, Renato Casagrande, realizou a cerimônia de lançamento do novo Sistema Aquaviário. As autoridades navegaram pela Baía de Vitória nas embarcações Penedo e Moxuara inaugurando oficialmente as três estações que irão atender à população. A operação ao público começa nesta segunda-feira (21), às 6h30.

As estações, que estão localizadas estrategicamente, são a Estação Prefeito Setembrino Pelissari na Praça do Papa, em Vitória; a Estação Prefeito Aloízio Santos em Porto de Santana, Cariacica; e a Estação Governador Albuíno Azeredo na Prainha, Vila Velha. O projeto representa uma conquista significativa para a população da Grande Vitória, proporcionando uma opção adicional de transporte público seguro e confortável.

Os pontos de embarque e desembarque contam com estrutura para os passageiros esperarem pela embarcação contendo assentos e área para conexão com as embarcações, coberta e acessível, interligando o local de espera até as embarcações.

“O Sistema Aquaviário voltou muito mais moderno com ar-condicionado, bicicletário, wi-fi e integrado ao Transcol. Buscamos sempre a confiança das pessoas e quando entregamos um equipamento como este, as pessoas passam a confiar ainda mais em nosso Governo. Uma viagem bonita, rápida e segura. Estamos iniciando com três estações e duas embarcações, mas vamos ampliando aos poucos. Vai ser bom para a mobilidade urbana, reduzindo o fluxo de veículos na Segunda Ponte, Cinco Pontes e Terceira Ponte. Também vai ser muito bom para o nosso turismo. Temos feito obras que têm mudado a história do Espírito Santo e essa é uma delas”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O trajeto entre a Praça do Papa e a Prainha será realizado pela linha 402 em aproximadamente 10 minutos, enquanto a estimativa para o percurso até Porto de Santana é de cerca de 40 minutos, realizado pela linha 401. Os usuários do aplicativo ÔnibusGV já conseguem conferir os horários de partida das linhas pelo celular.

O início e término da operação (viagens) nos terminais localizados na Praça do Papa, Prainha e Porto de Santana irão atender aos seguintes horários: nos dias úteis: início às 06h30 e término às 18h; aos sábados, das 08h às 18h; domingos e feriados, entre 09h e 15h. As horas de operação por dia independem do número mínimo de passageiros.

Uma das características mais notáveis do novo Sistema Aquaviário é a sua integração com o Sistema Transcol, sem custos adicionais. Os passageiros que iniciarem a viagem em uma linha do Transcol e concluírem o trajeto no Aquaviário (ou vice-versa) pagarão apenas uma tarifa no primeiro embarque.

O acesso às embarcações requer a validação com o Cartão GV. As estações terão máquinas de autoatendimento para a compra do cartão e recarga de créditos. Além do Cartão GV, o passageiro pode realizar o pagamento diretamente pelo celular, por meio de um cartão virtual, gerando um QR code na tela do aparelho para ser apresentado no validador, por meio do aplicativo Kim.

“Essa retomada do Sistema Aquaviário é um marco para a mobilidade urbana da Grande Vitória. A integração com o Sistema Transcol traz aos cidadãos mais uma opção de transporte diário com conforto, segurança e eficiência”, comentou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

O novo Sistema Aquaviário marca o renascimento de um serviço que operou na Grande Vitória até a década de 1990. Essa iniciativa irá fortalecer a conexão entre Vila Velha, Vitória e Cariacica, contribuindo no acesso a pontos turísticos, áreas de lazer, comércio e outras regiões de interesse.

Orientações

É importante que os passageiros só embarquem mediante a autorização do operador e que respeitem as prioridades do embarque: pessoas com atendimento prioritário, previsto em lei: idosos, pessoas com deficiência, gestantes, pessoas com crianças de colo, obeso; e também os passageiros com bicicleta. Todas as embarcações possuem coletes salva-vidas para todos os passageiros a bordo e só serão transportados passageiros sentados, conforme a legislação em vigor.

Ao desembarcar, os passageiros são orientados a se encaminhar imediatamente ao portão de saída da estação, pois não é permitido permanecer na área do píer (flutuante) e na passarela de acesso.

Viagens

Embarcações

– Embarcação Moxuara: com capacidade para 98 passageiros, possui ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo.

– Embarcação Penedo: com capacidade para 80 passageiros, possui ar-condicionado, banheiro e também oferece espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo.

fotos Hélio Filho/Secom