Casagrande investe em polo empresarial e autoriza obras de adaptação em Sooretama

26 de agosto de 2024

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no sábado (24), no município de Sooretama para anunciar investimentos para ampliação do polo empresarial, além de dar ordens de serviço para obra de adaptação às mudanças climáticas e de construção da Delegacia de Polícia. Casagrande também visitou as obras de pavimentação da Rodovia ES-358, no trecho Comendador Rafael x Guaxe (Linhares).

“Estamos fazendo uma visita técnica às obras da ES-358, que vai ajudar muito na mobilidade dessa região. Fazendo importantes obras para a população de Sooretama e dando um grande passo para ampliação do polo industrial, além da construção da delegacia e a contenção do Córrego Alegre que vai ajudar a acabar com os alagamentos. Somente é possível fazer essas obras porque temos um Estado organizado e com boas parcerias com os municípios. Assim vamos realizando os sonhos da população”, afirmou o governador.

Durante a agenda foi anunciado o investimento de R$ 7,2 milhões para desapropriar uma área de 120 mil metros quadrados na região conhecida como Córrego Paciência, às margens da BR-101. A medida visa a criação do Polo Empresarial de Sooretama, com objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional, gerar empregos e aumentar a arrecadação fiscal do município. É uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).

A localização estratégica, próxima à rodovia e com acesso ao gás natural, é apontada como fundamental para atrair novas indústrias, incentivar a inovação e fortalecer a economia local. A desapropriação deve ser concluída até 30 de setembro. A implantação do polo está prevista para começar em 1º de dezembro de 2024, com conclusão até 31 de dezembro de 2025.

Com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, o governador Renato Casagrande deu ordem de serviço para obras de contenção e urbanização do Córrego Alegre, que vão beneficiar aproximadamente 10 mil pessoas que residem e circulam pelos bairros Alegre, Canaã e Centro. O investimento previsto é de R$ 9,6 milhões ao longo de 150 metros de extensão do córrego.

Ao longo do trecho, classificado como de alto risco de inundações pelo Serviço Geológico do Brasil, serão realizadas intervenções como terraplanagem, drenagem e pavimentação em concreto, bem como a instalação de meio-fio e de ladrilho hidráulico. A população também será beneficiada com a construção de uma ciclovia de aproximadamente mil metros quadrados.

“Essa obra é essencial para mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger a comunidade e seus bens. Após concluída, ela vai melhorar a drenagem, prevenindo alagamentos em vias públicas e garantindo a fluidez do tráfego. Com recursos do Fundo Cidades, o Governo do Estado realiza ações de prevenção e mitigação de efeitos extremos do clima, como excesso de chuva e escassez hídrica, em todas as regiões do nosso Estado”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Ainda em Sooretama, foi autorizado o início da construção da nova Delegacia de Polícia Civil, com investimento de R$ 2,1 milhões. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O prazo de execução é de 365 dias.

