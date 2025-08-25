Casagrande lança Plano Estratégico do ParklogBR/ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, apresentou, nesta segunda-feira (25), o Plano Estratégico do ParklogBR/ES, em solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. O Parklog é uma plataforma logística de padrão internacional, localizada próxima à Região Metropolitana da Grande Vitória. O projeto integra três portos, três aeródromos, a primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) privada do País, além de ferrovias, rodovias e benefícios fiscais da região de abrangência da Sudene.

Considerado um dos principais programas estruturantes do Estado e do Brasil, o ParklogBR/ES é desenvolvido em parceria com as prefeituras dos 10 municípios da área de influência do projeto (Aracruz, Colatina, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marilândia, Serra e Sooretama) e a iniciativa privada.

“Eu conheci um Parklog na Itália e aquilo ficou na minha cabeça. Quando voltei ao Governo em 2019 começamos diversas ações para fortalecer essa região onde estamos fazendo o nosso. Com a chegada de Ricardo Ferraço [vice-governador e então secretário de Estado de Desenvolvimento] em 2023, começamos a fazer esse trabalho de forma mais enfática e hoje chegamos nessa apresentação que estamos fazendo à sociedade de um Parklog bem robusto”, afirmou o governador.

Casagrande reforçou que o Espírito Santo já é referência para o Brasil em diversas áreas e pode se tornar ainda mais no que se refere ao comércio exterior. “Queremos ser a porta de entrada do mundo para o Brasil e a porta de saída dos produtos brasileiros para o mundo. Para isso, precisamos ser esse polo logístico que já estamos no caminho. Temos diversas obras na região, como a pavimentação de Vila de Riacho até Regência. Vamos iniciar ainda a implantação da rodovia de Bebedouro a Regência”, pontuou.

O vice-governador destacou a importância do ganho em eficiência logística com a implantação do projeto. “Nós estamos vivenciando aqui no Espírito Santo o maior investimento em infraestrutura portuária no Brasil e com o Parklog ES ela estará completamente conectada com os outros modais, estimulando as estruturas locais e os potenciais existentes em cada município de abrangência do programa. Os investimentos e a união de esforços e trabalho do poder público e setor privado colocam de pé essa ferramenta estratégica.”

Ricardo Ferraço completou: “O Espírito Santo está vivendo um novo ciclo de investimentos, antes visto apenas na construção dos complexos de Tubarão e da Samarco. Nosso Estado está se preparando para o futuro. Para oferecer ao Brasil soluções em logística. Isso é sem dúvida alguma um ganho direto para as pessoas, refletindo mais oportunidades, empregos, renda, além de maior remuneração”, enumerou.

O Plano Estratégico do ParklogBR/ES define ações prioritárias até 2035, incluindo modernização da infraestrutura, fortalecimento da governança, integração multimodal, formação profissional e estímulo à inovação. Entre os destaques estão a consolidação do Parklog como cluster logístico regional, a expansão da retroárea e o aproveitamento do potencial econômico e industrial do Estado.

“Esse plano estratégico é um divisor de águas para o Espírito Santo. Estamos construindo uma plataforma que une infraestrutura moderna, governança sólida e visão de futuro. Esse projeto não é apenas sobre logística: é sobre preparar nosso Estado para competir em nível global, atrair investimentos de qualidade, gerar empregos e qualificar nossa gente. É fruto de um esforço coletivo entre governo, municípios e setor privado, com um único objetivo: transformar o Espírito Santo em referência nacional em eficiência e desenvolvimento sustentável”, acrescentou o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume.

Durante o evento houve a assinatura da Portaria de Nomeação do Comitê Executivo, o Termo de Compromisso de Cessão de Espaço, do ato de Expansão da Rede de Distribuição de Gás e a nomeação da Comissão do Plano Diretor Municipal de Aracruz.

