Casagrande lança políticas públicas direcionadas às juventudes

22 de setembro de 2025

O Governo do Estado segue ampliando as oportunidades para as juventudes capixabas, com ações que fortalecem a formação, o acesso ao trabalho e a construção de futuros mais promissores. Na abertura da “Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens”, realizada nesta segunda-feira (22), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, foram lançados novos programas, pesquisas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento e à valorização dos jovens no Estado.

Durante o evento, o governador Renato Casagrande anunciou o lançamento do Edital de Boas Práticas para as Juventudes (LABJUV), além do Atlas das Juventudes (DATAJUVES), o Selo Social Empresa Parceira das Juventudes (SELOJUV) e o terceiro ciclo do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV), voltado às juventudes que frequentam os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) ou que residam nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Sempre que posso falo sobre a importância das políticas públicas para a construção de uma sociedade melhor. Apesar dos muitos avanços, reconhecemos os desafios. Por décadas, o Espírito Santo foi o segundo estado mais violento do País. Esse cenário começou a mudar em 2011, em meu primeiro mandato, com a criação do Estado Presente – programa que foi interrompido e retomado em 2019, quando retornei ao governo. Hoje, nossos 14 CRJs mudam a história dos jovens. São as políticas públicas pensadas de forma estratégica para transformar a realidade das regiões mais vulneráveis”, pontuou o governador.

A Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens conta com uma programação extensa, incluindo rodas de conversas, exposições artísticas, caminhadas, oficinas e até a simulação de uma assembleia das Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre direitos humanos para as juventudes. O tema da Semana deste ano é: “Vidas Negras Importam: Construindo Futuros sem Violência”. Veja a programação completa no site: https://acesse.one/ik90o.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou a importância do evento e das ações direcionadas às juventudes. “A realização da Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens mostra o compromisso do nosso Governo na defesa da vida das nossas juventudes, estimulando o diálogo e também entregando políticas públicas que garantam acesso à educação, capacitação, ao mercado de trabalho como todos merecem e têm direito”, afirmou.

Entregas

O Edital de Boas Práticas para as Juventudes vai selecionar projetos da sociedade civil que executam boas práticas em políticas para as juventudes. Serão premiadas 10 iniciativas comunitárias e de organizações não governamentais que já desenvolvem trabalhos de impacto com o público jovem. O valor total da premiação do edital do LABJUV é de R$ 50 mil. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de setembro a 14 de novembro de 2025.

Outra novidade é o Atlas das Juventudes, que tem o objetivo de criar uma plataforma de dados e indicadores para subsidiar o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas de juventude. O DATAJUVES centraliza as informações sobre a realidade das juventudes capixabas. O material tem versão física e eletrônica, disponível por meio do site: https://datajuves.com.br/.

Também foi lançado o Selo Social Empresa Parceira das Juventudes, que visa reconhecer e incentivar empresas que promovam a profissionalização e a contratação de jovens de 15 a 29 anos. O SELOJUV será concedido anualmente pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) a empresas públicas e privadas que adotem ações concretas de inclusão de jovens no mercado de trabalho. A concessão do selo não gera benefícios ou isenções fiscais, mas permite que a empresa vincule a marca em ações publicitárias.

O governador anunciou também o terceiro ciclo do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas. Serão oferecidas 200 vagas para jovens de 16 a 29 anos em cursos profissionalizantes de áreas demandadas pelo mercado, como tecnologia, estética, gastronomia e indústria. As formações vão acontecer nos Centros de Referência das Juventudes (CRJs), consolidando esses equipamentos como polos de oportunidade.

O programa é uma ação do Governo do Estado, por meio da SEDH, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).

foto Hélio Filho/Secom