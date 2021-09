Casagrande lança portal que reúne informações de serviços públicos ofertados à população

Reunir, em um só local, as informações sobre todos os serviços ofertados pelos órgãos públicos do Governo do Estado, tornando o acesso mais simples, ágil e fácil. Essa é a proposta do Conecta Cidadão, que pode ser acessado no endereço http://conectacidadao.es.gov.br. O novo portal eletrônico foi lançado, nesta quarta-feira (15), pelo governador do Estado, Renato Casagrande, junto ao secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, durante evento on-line.

A página conta com orientações sobre mais de 500 serviços, que são classificados em digitais, parcialmente digitais e presenciais. Para facilitar a busca, os serviços também são categorizados por público-alvo (cidadão, empresa e produtor rural), órgão prestador (Detran|ES, Procon-ES, PMES, Sedu etc.) e por área (Habitação, Água e Saneamento, Documentos, Trabalho e Emprego, Cultura, entre outras).

Ao selecionar o serviço desejado, o usuário encontra todas as informações que precisa saber para ser atendido: o que é, quem pode utilizar, pré-requisitos de solicitação, etapas de realização, documentos necessários, formas de acesso alternativas, valor, prazos estimados e formulários. No rodapé de cada serviço, é possível ainda avaliar se as orientações foram úteis, contribuindo para o aperfeiçoamento do canal.

Em sua fala, Casagrande lembrou que o Governo do Estado obteve importantes avanços tecnológicos nos últimos anos. “Demos um passo importante na segurança pública com a implantação da Central de Teleflagrante, permitindo ao policial civil estar mais focado na investigação, que é sua função primordial. Ontem [terça-feira, 14] realizamos uma formatura do Qualificar ES que, mesmo durante a pandemia, continuou a oferecer cursos online. Ao todo, já formamos mais de 300 mil pessoas neste Programa. Ainda na pandemia, o Detran não parou em nenhum momento, com serviços totalmente on-line”, afirmou.

O governador prosseguiu: “Nada acontece por acaso. Somente conseguimos esses resultados, pois estamos trabalhando e agora estamos dando mais um passo com o Conecta Cidadão, que será muito importante para todos os capixabas. Hoje, 53% dos serviços ofertados pelo Governo do Estado podem ser acessados pelo cidadão onde ele estiver. Vamos aumentar e transformar todos os serviços que puderem para ser acionados de forma virtual.”

Para o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, o Conecta Cidadão é um facilitador para quem busca os serviços do Estado. “O objetivo do portal é apresentar toda a gama de serviços do Governo e indicar, de forma clara e objetiva, o passo a passo necessário para realizá-los. O cidadão não precisará mais entrar nos sites de cada secretaria para procurar essas informações. Tudo o que ele precisa saber estará presente em um só endereço”, destacou.