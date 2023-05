Casagrande participa das comemorações do aniversário de 488 anos de Vila Velha

today23 de maio de 2023 remove_red_eye90

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na manhã desta terça-feira (23) da solenidade alusiva à Colonização do Solo Espírito-santense, que também marca o aniversário de 488 anos da cidade de Vila Velha. Na ocasião foi realizada a transferência simbólica da Capital do Estado para o município. Foram anunciados também novos investimentos em infraestrutura, obras em escolas, revitalização de campos Bom de Bola, além da oferta de bolsas e vagas em cursos de qualificação.

“São 488 anos de Vila Velha e 488 anos do Estado do Espírito Santo. Aqui começou a nossa história. Hoje é um dia de homenagens e também de entregas. O Governo do Estado tem realizado investimentos históricos no município, em parceria com a prefeitura. São mais de R$ 1 bilhão em obras estruturantes, citando como exemplos os investimentos em macrodrenagem, que enfrentam um desafio histórico da cidade. Assim vamos construindo uma Vila Velha cada dia melhor para se viver”, afirmou o governador.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “A cidade de Vila Velha está preparada. Estamos construindo a Vila Velha do futuro agora no presente. Uma cidade que tem sido protagonista no Espírito Santo, fruto dessa boa relação com o Estado e com nosso governador Renato Casagrande”, declarou.

Durante a solenidade foi assinado o convênio para construção da Unidade Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (UMEIEF) Professora Nair Dias, no bairro Ponta da Fruta, com investimento estimado em R$ 20 milhões. Também foi assinada a Ordem de Serviço para início da reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Adolfina Zamprogno, que atende hoje a mais de 1.100 alunos no bairro Vila Garrido. Nesta intervenção, serão investidos R$ 4,3 milhões por intermédio da Secretaria da Educação (Sedu).

O município canela-verde vai receber mais R$ 42 milhões em repasses do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas para a execução de obras de macrodrenagem do Canal do Congo, de encostas em Zumbi dos Palmares, Vila Garrido e Olaria, além da drenagem de vias em bairros da Região V (Barramares, São Conrado, Ulisses Guimarães, Jabaeté e Barra do Jucu).

Na área de esporte, o Governo do Estado vai revitalizar os campos Bom de Bola nos bairros Boa Vista II e Nova Ponta da Fruta, com investimento total de R$ 645 mil. Nesta ação, cabe à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão, além do fornecimento de todo o material necessário para a execução do serviço, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves.

“Serão mais dois presentes de aniversário que Vila Velha irá receber. No ano passado, já foram inauguradas as revitalizações dos campos de Cidade da Barra, Pontal das Garças e Santa Mônica Popular. Estamos construindo um campo Bom de Bola em São Torquato, uma Praça Saudável em Morada da Barra e uma quadra poliesportiva em Jabaeté. São quase R$ 7 milhões em obras para o município só na área do esporte”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na ocasião, o Governo do Estado anunciou a oferta de novas vagas em cursos de qualificação e de bolsas estudantis para moradores de Vila Velha. Nos próximos dias, devem ser abertas mais de duas mil vagas de cursos do Qualificar ES nas modalidades presencial e online. O município conta com 16 polos do programa de qualificação. No próximo dia 07 serão abertas as inscrições para o preenchimento de 12 mil vagas em cursos online do Qualificar ES Mulher.

“A história do Espírito Santo começou aqui, em Vila Velha. Hoje nesta data especial reforçamos o compromisso do governador Renato Casagrande com a cidade e com todo o Espírito Santo. Compromisso de democratizar a Educação profissional, de popularizar o acesso a cursos técnicos e profissionalizantes de qualidade para todos, qualificando mão de obra, gerando trabalho, emprego e renda e impulsionando os setores da economia”, declarou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

A programação contou com o tradicional desfile cívico-militar pelas ruas do Centro de Vila Velha. Participaram alunos de 22 escolas do município, além de diversas organizações sociais e instituições, como Guarda Municipal, Forças Armadas, Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros Militar.

fotos Hélio Filho/Secom