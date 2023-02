Casagrande participa de seminário sobre ‘Gestão Escolar para a Equidade’

Os diretores das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino participaram, nesta quarta-feira (08), do Seminário de Gestão Escolar para a Equidade: Caminhos para redução das desigualdades na educação, organizado pela Secretaria da Educação (Sedu) e pelo Instituto Unibanco. O evento teve a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, que reforçou o compromisso do Estado com uma educação de qualidade.

“Passamos por momentos difíceis durante a pandemia e vocês foram importantes para superarmos os desafios: mantendo as escolas abertas, entregando as atividades e fornecendo cestas básicas para os alunos. Somos um estado bem organizado e temos hoje um ambiente bom de diálogo com o Governo Federal. O compromisso com a educação de qualidade é essencial e precisa ser para agora. Como cidadão, quero que o Espírito Santo seja referência para todo o País”, afirmou Casagrande.

O encontro contou com quatro painéis sobre os seguintes temas: “O acolhimento escolar como caminho para melhores relações na escola”; “As evidências das desigualdades na educação do Espírito Santo”; “Caminhos para a redução das desigualdades na Rede Estadual de Ensino”; e “Cultura Digital: novas formas de ensinar e aprender”. Além dos painéis, o encontro promoveu dinâmicas de compartilhamento de práticas para os convidados e a divulgação das diretrizes e planejamento estratégico para 2023.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, por vídeo conferência, também falou sobre as expectativas para este ano. “Este ano de 2023, assim como nos anteriores, temos muitos desafios para melhorar, não só a educação capixaba, mas a brasileira. A reunião de diretores é um momento para refletirmos em conjunto e alinhar nossa visão para o futuro. Temos colaborado bastante com os municípios no âmbito do Pacto Pela Aprendizagem e vamos fazer ainda mais. Nossa visão para a Rede Pública Estadual é que ela seja uma referência para o Brasil na educação e no ensino aos nossos estudantes”, disse.

O secretário também falou sobre o Programa de Fomento ao Tempo Integral nos municípios. “Nós já somos referências em muitas coisas como, por exemplo, o Proeti. O Espírito Santo é uma referência nisso. Não existem outros estados que o façam. Somos pioneiros e inovadores”, afirmou.

Proeti

O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti) visa ao cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional e Estadual de Educação, que objetiva oferecer educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. O Governo do Estado oferece apoio às redes municipais para a criação / ampliação da oferta dessa modalidade de ensino.

O coordenador da Gerência de Implementação de Programas e Projetos Educacionais do Instituto Unibanco, Felipe de Souza, reforçou a importância dos diretores escolares: “A educação capixaba se apresenta com rigor e sensibilidade, caminhando lado a lado. Isso faz parte da formação e do desenvolvimento profissional de vocês, que se demonstra no dia a dia dos estudantes. Quero dizer que eu respeito e reconheço muito a função de cada um de vocês”, frisou.

Jovem de Futuro

Desde 2015, a Sedu e o Instituto Unibanco atuam em parceria na implementação do Programa Jovem de Futuro na Rede Estadual. Por meio do programa, são disponibilizados para as escolas, Superintendências Regionais de Educação (SREs) e Sedu Central formações, metodologias, sistemas e instrumentos que dão suporte ao trabalho de gestão em educação.

Nessa trajetória de oito anos de parceria, o Espírito Santo desenvolveu e consolidou processos de formação dos diversos atores que compõem a área da educação pública, promovendo ações de mobilização e engajamento, de monitoramento da implementação do programa, de análise de dados e de indicadores e iniciativas de assessoria técnica.

O Instituto Unibanco é uma instituição sem fins lucrativos que atua pela melhoria da qualidade da educação pública no Ensino Médio, por meio da gestão. Seu objetivo é contribuir para a permanência dos estudantes na escola, a melhoria da aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais. Sua atuação é baseada em evidências valorizando a diversidade e acelerando transformações por meio da gestão. Fundado em 1982, integra o grupo de instituições responsáveis pelo investimento social privado do grupo Itaú-Unibanco.