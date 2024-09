Casagrande recebe atletas e paratletas que representaram o Espírito Santo em Paris

today19 de setembro de 2024 remove_red_eye16

O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu nesta quinta-feira (19), no Palácio Anchieta, atletas e paratletas capixabas que participaram da edição 2024 da Olimpíada e Paralimpíada de Paris. As duas medalhistas que representaram o Espírito Santo nos Jogos Paralímpicos, as nadadoras Mariana Gesteira e Patrícia Pereira, também estiveram presentes.

Mariana Gesteira, que é contemplada pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), conquistou duas medalhas de bronze na Paralimpíada, nas provas dos 100m livre e 100m costas (classe S9). Já Patrícia Pereira, beneficiada pelo Bolsa Atleta, também da Sesport, faturou uma prata, nos 50m peito (classe SB3), e um bronze, no revezamento 4×50 livre misto, ao lado de Daniel Mendes, Lidia Cruz e Talisson Glock.

Com quatro medalhas no currículo (prata no Rio, em 2016, e bronze em Tóquio, em 2021), Patrícia Pereira se tornou a capixaba com o maior número de pódios na história das Olimpíadas ou Paralimpíadas, superando o atleta paralímpico Daniel Mendes, que conquistou três medalhas (prata em Londres, em 2012, e ouro e bronze no Rio, em 2016). Mariana Gesteira, que já havia conquistado um bronze, em Tóquio, chegou também à terceira medalha de sua carreira.

“Para nós ver vocês levando a bandeira do Espírito Santo ao lugar alto mais do pódio é muito importante. É também uma conquista para nós que investimos no esporte. Bom saber que tem gente no nosso Estado disputando a competição mais desejada do mundo. Vocês estão vencendo desafios todos os dias e são nosso orgulho. Seja na vida ou no esporte, vocês são vencedores”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Também estiveram presentes no Palácio Anchieta o treinador Leonardo Miglinas, técnico da seleção brasileira e do Clube Álvares Cabral, que acompanhou Mariana Gesteira em Paris; o paratleta Marcos Vinícius Oliveira, que participou da disputa do atletismo na Paralimpíada; e a ginasta Déborah Medrado, que esteve na Olimpíada com o conjunto da seleção brasileira de ginástica rítmica. Marcos Vinícius Oliveira e Déborah Medrado são contemplados pelo Bolsa Atleta.

As jogadoras capixabas do basquete em cadeira de rodas também compareceram ao encontro. Com convocações constantes para a seleção brasileira da modalidade, elas não foram para Paris, já que o Brasil não conseguiu a classificação. Porém, agora a equipe está na expectativa para a inauguração do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência, que está sendo construído na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. A obra deve ficar pronta até novembro.

“É com grande satisfação que recebemos nossas medalhistas e atletas olímpicos aqui no Palácio Anchieta, juntamente com o governador Renato Casagrande. Em breve, teremos a inauguração do nosso Centro de Excelência, uma obra que será um marco no paradesporto nacional e capixaba. Nossos paratletas estão de parabéns, com suas conquistas ao redor do mundo, como foi o caso das medalhas em Paris da Mariana e da Patrícia”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Compareceram ao evento com o governador as atletas: Bisa Silva, Bruna Rosa, Evilânia Souza, Geisiane Maia, Jéssica Santana, Maria de Fátima Silva e Paola Klokler. Todas são contempladas pelo Bolsa Atleta.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

foto Hélio Filho/Secom