Casagrande recebe gestores municipais eleitos e reeleitos no Palácio Anchieta

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, receberam, nesta quarta-feira (04), os gestores municipais eleitos e reeleitos, em encontro no Palácio Anchieta, em Vitória. A reunião teve o objetivo de reafirmar a parceria do Estado com os Municípios, além da apresentação de projetos e ações do governo para os próximos anos.

“É uma alegria receber os prefeitos, prefeitas e vices eleitos e reeleitos junto com a nossa equipe de governo. Essa é a primeira reunião de muitas que faremos para planejar o desenvolvimento do nosso Estado e municípios. Quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. Quem se reelegeu, sabe que governar não está fácil. Quem está voltando ao governo, saiba que o mundo está mudando e hoje somos governantes horizontais. Todos no mesmo nível e o acesso até nós está mais simples”, afirmou o governador.

Casagrande ressaltou a importância da responsabilidade fiscal aos gestores municipais, citando o exemplo do Espírito Santo que é Nota A pelo 13º ano consecutivo na avaliação sobre a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Além disso, o mandatário estadual falou sobre a necessidade da adaptação das cidades às mudanças climáticas.

“Temos um estado organizado e equilibrado, com capacidade de investimentos. Por isso, faço o alerta aos gestores municipais para que mantenham o equilíbrio das contas. O Governo do Estado não ajuda no custeio, mas ajuda muito em obras. Aproveito ainda para pedir que os prefeitos e prefeitas façam o planejamento das principais obras que precisam ser feitas para que as nossas cidades se preparem para as mudanças climáticas”, observou Casagrande, que também abordou a arrecadação de impostos e o repasse de verbas para a educação municipal.

“Estamos nessa primeira agenda de trabalho com os gestores que vão guiar os municípios nos próximos anos. Estado e prefeituras têm parcerias significativas, com atuação e investimentos importantes com capacidade de melhorar o dia a dia das pessoas. Aqueles que já estão conosco há um tempo já conhecem a importância da agenda de desenvolvimento que levamos às cidades. Buscar empresas, instalar, consolidar e implantar novos empreendimentos são movimentos importantes para gerar e ampliar oportunidades, criando empregos, renda e nova arrecadação municipal. Desafio que estamos juntos dos gestores para apoiar e incentivar novos negócios nos mais variados ramos da atividade economica”, destacou Ricardo Ferraço.

Durante o encontro, os gestores municipais eleitos e reeleitos acompanharam a apresentação de algumas ações e projetos do Governo do Estado. A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, fez uma explanação sobre o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (Fundo Cidades), que promove o repasse direto de verbas para investimento em obras e elaboração de carteira de projetos municipais.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, apresentou o plano de desenvolvimento ES 500 Anos, que é um planejamento de longo prazo que está sendo construído com horizonte no ano de 2035, quando serão comemorados os 500 anos da colonização do solo espírito-santense. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, o setor produtivo, por meio do Espírito Santo em Ação, em colaboração com todos os setores da sociedade capixaba.

Também estiveram presentes, o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu; o diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernadina; o presidente do Fecomércio-ES, Idalberto Luiz Moro; o diretor da EDP, Fernando Saliba; o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo; e o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Luciano Pingo.

foto Hélio Filho/Secom