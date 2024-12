Casagrande sanciona lei de Gandini que cria a Rota do Polo Cervejeiro de Viana

O governador assinou o documento, no Palácio Anchieta, na presença do prefeito Wanderson Bueno, do deputado, de empreendedores e de lideranças locais, reforçando o agroturismo

O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou nesta segunda-feira (2), no Palácio Anchieta, a lei que cria a Rota do Polo Cervejeiro de Viana, proposta pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD). A cerimônia contou com a presença do prefeito da cidade, Wanderson Bueno (Podemos), empreendedores e lideranças municipais, além do deputado.

“Estou aqui com a nossa equipe e as lideranças de Viana, o prefeito, os vereadores atuais e eleitos, os empreendedores e com Gandini, que é deputado estadual e autor da proposta que acabo de sancionar agora, criando a Lei da Rota do Polo Cervejeiro de Viana, que é um sucesso”, declarou Casagrande, reforçando o impacto positivo da medida na economia local.

O deputado Fabrício Gandini celebrou a sanção da lei e destacou seu impacto para os empreendedores locais.

“Essa é uma proposta inovadora no Brasil, e tenho certeza de que será um sucesso, posicionando Viana como referência no turismo e na geração de renda”, concluiu o parlamentar.

Para Gandini, a lei é um incentivo ao agroturismo, que destaca e apoia o pequeno produtor rural, com um investimento significativo na criação da rota turística.

“O turismo é uma aposta certeira para o futuro. Queremos transformar Viana em um grande atrativo turístico. O município tem muito a avançar, especialmente nas áreas de turismo e logística. Com a iminente queda na arrecadação, devido à mudança dos tributos nacionais, é essencial buscar alternativas. E o turismo é uma dessas alternativas”, destacou.

PIONEIRA

A iniciativa é pioneira no Brasil e destaca Viana como o primeiro município a contar com um polo público de cervejas artesanais, fortalecendo o agroturismo.

“Viana tem o primeiro polo público de cervejas artesanais, colocando a cidade no mapa do turismo nacional. Essa proposta vai potencializar o agroturismo e atrair capixabas e brasileiros”, afirmou o prefeito Wanderson.

O prefeito Wanderson agradeceu a Gandini pela aprovação, pela indicação de recursos para Viana e pela defesa de pautas importantes para o município. Ele fez questão de reconhecer o trabalho de Gandini na apresentação do projeto de lei.

A Rota do Polo Cervejeiro abrange cerca de 28,7 km, partindo do Parque de Exposições de Viana até o limite com Guarapari. Além de fomentar a produção de cervejas artesanais, a iniciativa impulsiona o cultivo de lúpulo, com sete campos experimentais já em operação no município. A expectativa é que essa rota reforce a economia local e consolide Viana como destino turístico e produtivo no Espírito Santo.

Gandini também aponta que o cultivo de lúpulo é uma demanda crescente na produção de cervejas no Brasil, e Viana possui dois microclimas ideais para esse cultivo. O município firmou uma parceria público-privada para criar o primeiro campo experimental de lúpulo municipal do país, com cultivares analisados em colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha.

O deputado reforçou, também, que o Ifes de Viana contará em breve com a “Tecnocerva”, a primeira escola cervejeira do gênero no Estado.

A lei que cria a Rota do Polo Cervejeiro foi aprovada no dia 11 de novembro, por unanimidade, na Assembleia Legislativa, a partir do Projeto de Lei 565/2024, de autoria de Gandini.

A proposta recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Turismo e Finanças, e contou com uma emenda modificativa apresentada pela Procuradoria, que inclui a rota no anexo único da Lei 12.017/2023, a qual consolida a legislação vigente de denominação de rotas turísticas.

Além de criar a rota, o projeto declara o Polo Cervejeiro como de relevante interesse turístico e cultural.

