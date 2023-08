Castelo sedia a final do Circuito Brasileiro de Skyrunning

Entre os dias 13 e 15 de outubro o Pico do Forno Grande vai reunir atletas de várias partes do Brasil em competições de montanha

A elite do skyrunning, ou seja, corrida pedestre na montanha, vai se reunir na comunidade do Forno Grande, em Castelo, durante a final do Circuito Brasileiro de Skyrunning Brasil, que acontece paralelo à programação do Insanity Mountain Forno Grande, de 13 a 15 de outubro. A competição vai reunir atletas de vários estados do Brasil como SP, PR, MG, RJ, BA, entre outros e, claro, os capixabas.

Embora falte pouco mais de dois meses para a competição, os trabalhos já começaram: a equipe organizadora já fez visitas técnicas na área e segue com toda a ordenação necessária para um evento deste porte. O Pico do Forno Grande é considerado o segundo ponto mais alto do Espírito Santo, com 2.039 metros de altitude, perdendo apenas para o Pico da Bandeira.

Além de sediar a final do Circuito, a Etapa Forno Grande do Insanity Mountain vai receber também a final do VK Open Sul Americano, além de competições de outras modalidades como skyrunning, caminhada guiada e Mountain Bike (mtb). “Esta será a terceira etapa do evento neste ano. A primeira aconteceu na região do Caparaó; a segunda, no Mestre Álvaro, na Serra, e com muita alegria estamos nos preparando para chegar à Castelo com essas provas que são marcadas pelo esforço, dedicação e superação”, declara Ryan Rangel, organizador do evento.

Superação

As competições do Insanity Mountain reúnem atletas de várias partes do Brasil e mundo que participam não apenas por títulos, mas com o objetivo de quebrar seus próprios recordes. “São atletas extremamente dedicados. São competições que exigem muito esforço, já que levam o concorrente à um grande esforço físico e mental”, explica Ryan Rangel.

Mas se engana que apenas atletas de alta performance têm espaço nas competições do Insanity Mountain. Ryan Rangel revela que a cada etapa surgem novos competidores apaixonados pelos esportes de montanha e dispostos a encarar os desafios, que não são poucos. “Participam de atletas acostumados à disputa de títulos não apenas no Brasil quanto no exterior àqueles que são iniciantes, tanto aqueles que já têm algum conhecimento na modalidade quanto aqueles que procuram um primeiro contato com os esportes na natureza”.

As provas nas montanhas caracterizam-se pelo alto grau de dificuldade, já que são realizadas em terrenos irregulares, de longas distâncias e, claro, subidas e descidas.

E quem tiver interesse em participar do Insanity Mountain pode se inscrever pelo site: https://www.ticketsports.com.br/e/insanity-mountain-forno-grande-36630?termo=insanity&periodo=0&mes=&inicio=&fim=&ordenacao=2

fotos Erik Araújo