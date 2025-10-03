Cavalos vítimas de maus-tratos são resgatados em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), realizou na tarde de quarta-feira (1º) uma operação conjunta com a Prefeitura Municipal de Cariacica para averiguar uma denúncia de crime ambiental no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Na ação, dois equinos em situação de maus-tratos foram resgatados e uma mulher de 43 anos foi conduzida à delegacia.

A operação foi coordenada pelo delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, e contou com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do município.

Durante a fiscalização foi constatado que os dois cavalos apresentavam lesões na pele, doenças e estavam pintados com tinta vermelha. Além disso havia inadequação na alimentação, no fornecimento de água e os animais viviam em meio a lixo e entulhos.

Uma médica-veterinária que acompanhou a ação atestou que um dos animais apresentava sinais de trismo e infestação por ectoparasitas. Já a égua havia lesões no dorso, configurando a prática de maus-tratos.

Diante dos fatos, os cavalos foram apreendidos pela Secretaria Municipal e a proprietária, de 43 anos, foi conduzida à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de maus-tratos. Ela foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.