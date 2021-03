CDL e Sala do Empreendedor de Anchieta irão homenagear mulheres empreendedoras

today5 de março de 2021 remove_red_eye24

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda (08), a Sala do Empreendedor de Anchieta, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de (CDL), irá promover um sorteio de diversos brindes às microempreendedoras do município. O sorteio será realizado às 15h, na própria Sala do Empreendedor, situada no Centro Administrativo II.

Para participar a microempreendedora deve ter seu registro ativo e ter passado pela Sala do Empreeendedor. A participante receberá um número virtual que dará acesso ao sorteio.

Além do Dia Internacional da Mulher, a ação visa comemorar também mais um grande resultado no município: dos 2.122 microempreendedores, 1.036 são mulheres, ou seja, 48,82%. “Isso mostra a força feminina na condução dos pequenos negócios anchietenses”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento e Integração, Paula Louzada.

Condições de Participação

1- Poderão participar do sorteio todas as microempreendedoras individuais de Anchieta que passaram pela Sala do Empreendedor do município e que estejam com seus registros ativos.

2- Estão impedidas de participar do sorteio servidoras públicas da esfera executiva ou legislativa de Anchieta que sejam MEIs e Microempreendedoras que fazem parte da diretoria da CDL.

Regras do sorteio

1- Será feita uma lista em ordem alfabética de todas as Microempreendedoras Individuais de Anchieta que passaram pela Sala do Empreendedor do município e que estejam com seus registros ativos, cada uma com seu número para participação no sorteio;

2- Através de aplicativo, os números serão sorteados aleatoriamente;

3- Dentro um recipiente indevassável serão colocados os papéis com o nome dos brindes. De posse do número sorteado será realizado o sorteio do brinde ao qual a ganhadora terá direito.

As microempreendedoras ganhadoras serão comunicadas via telefone e, preferencialmente, via aplicativo de mensagens ou e-mail, para a retirada do prêmio junto à Sala do Empreendedor em dia e hora marcados no comunicado.

Ao comparecer para retirar seu brinde, a MEI ganhadora aceita que a Prefeitura de Anchieta, através da Sala do Empreendedor, utilize sua imagem em áudio, vídeo ou foto para fins de publicidade institucional.