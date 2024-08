Cel. Emmerich defende um maior protagonismo de Vitória na segurança pública

A segurança pública é o segundo maior problema do país e uma das principais bandeiras do candidato a vereador por Vitória, o ex-comandante geral da Polícia Militar, coronel Oberacy Emmerich Júnior. Ele defende um maior protagonismo do município na segurança.

Para isso, propõe uma atuação mais eficiente da Guarda Municipal, com o uso de novas tecnologias, inteligência, drones, câmeras com reconhecimento facial, além das ações integradas com as outras forças de segurança no âmbito estadual e federal.

Dois em cada três brasileiros se sentem inseguros ao andar pelas ruas. E Vitória não é diferente do restante do país. Em função desse levantamento, o cel. Emmerich também propõe uma atuação da Guarda com base na filosofia de polícia de proximidade ou de policiamento comunitário.

“A violência urbana é um problema complexo que devemos enfrentar de uma maneira contundente, mas entendida de uma forma mais abrangente. Por isso, a segurança pública deve ser desenvolvida de forma transversal com interações com as áreas de educação, saúde, proteção social, esporte e lazer”, argumenta o cel. Emmerich.

Lançamento da campanha

O lançamento oficial da campanha do Cel. Emmerich será no próximo dia 5 de setembro, às 18h40, no Clube dos Oficiais, na Av. Dante Michelini, 1275, em Jardim da Penha, Vitória.

Nas primeiras semanas que antecederam ao lançamento da campanha, o candidato priorizou algumas reuniões estratégicas, encontros nos bairros com eleitores, nos quais defendeu uma política de segurança pública no âmbito municipal com interface com outras esferas do setor público, como saúde e educação, além de gravações audiovisuais.