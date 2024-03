Censo 2022 destaca avanço do saneamento básico no Espírito Santo

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou, nesta quinta-feira (29), um levantamento especial que traz dados atualizados sobre os tipos de domicílios, saneamento básico e coleta de lixo nos 78 municípios do Espírito Santo. O estudo faz parte do projeto “IJSN no Censo 2022”, que tem como base os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação aos domicílios particulares permanentes ocupados, a análise mostrou que 80,11% são do tipo casa, 19,04% do tipo apartamento e 0,85% são outros tipos de habitação. O Estado registrou o quinto maior percentual do tipo “apartamento” entre as Unidades da Federação (UFs), um avanço de quase cinco pontos percentuais em relação ao Censo de 2010 (14,22%).

Entre os municípios, a Capital Vitória lidera a proporção de domicílios do tipo apartamento (48,99%), seguida pela cidade vizinha Vila Velha (40,82%), ambas na Região Metropolitana da Grande Vitória. Completam a lista dos cinco municípios com maior percentual as cidades de Castelo (35,20%), Venda Nova do Imigrante (28,96%) e Colatina (26,72%).

Saneamento

Na análise dos domicílios abastecidos pela rede geral de água, o Espírito Santo se destaca por apresentar um percentual de 84,3%, acima do resultado nacional (83,9%). Vitória é a capital brasileira com maior percentual (99,52%), seguida por Vila Velha, Cariacica, Piúma e Serra, que formam os cinco municípios capixabas com maior percentual de domicílios que contam com abastecimento pela rede geral de água.

Os dados do Censo também indicaram que o Estado passou a ocupar o terceiro lugar entre as UFs na proporção de domicílios do tipo casa, apartamento ou habitação que têm água canalizada, com percentual de 99,43%, enquanto a média nacional chegou a 95,67%.

Para o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, os avanços conquistados no Espírito Santo são resultados dos investimentos realizados pelo Governo do Estado nos últimos anos, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e em parceria com os municípios.

“Os dados do Censo mostram o Espírito Santo entre as UFs com melhor situação de abastecimento pela rede geral de água e também pela rede de esgotamento. A atuação da Cesan junto com os municípios e os investimentos históricos realizados pelo Governo possibilitaram o Estado estar em destaque nacional. São investimentos que vêm acontecendo nos últimos anos, com planejamento e com base em evidências científicas”, destacou Lira.

O levantamento mostra também que 75,36% dos domicílios no Espírito Santo são conectados à rede de esgoto, percentual superior ao índice do País, que figura em 64,69%. O resultado também coloca o Estado como quinto com maior percentual entre as UFs nesta base de análise. A Capital Vitória se destacou novamente, com o maior percentual de domicílios conectados à rede de esgoto (99,67%).

Quanto ao destino do lixo, a cobertura de coleta no Estado atinge um percentual de 93,05% dos domicílios. O resultado coloca o Espírito Santo em oitavo lugar no ranking com as UFs, permanecendo acima do índice nacional (91,71%), também nesta base de análise.

As informações completas do especial “IJSN no Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo” podem ser acessadas em: https://ijsn.es.gov.br/projetos-especiais/ijsn-no-censo-2022.