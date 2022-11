Centro de apoio a empreendedores tem número recorde de empréstimos na Serra

O Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe) registrou recorde na contratação de microcrédito no mês de outubro, com a quantia de R$ 548.500,00 em crédito concedido. O valor representa quase o triplo do registrado no mês de setembro, que fechou em R$ 187.100,00, e é um divisor de águas no processo de expansão do Programa Nossocrédito na Serra.

No acumulado do ano, os números também registram desempenho excepcional. A soma dos créditos concedidos entre janeiro e outubro de 2022, na ordem de R$ 1.784.600,00, foi 39,9% superior ao total do ano passado, que ficou em R$ 1.275.495,06.

A linha de financiamento é oferecida por meio do Nossocrédito, projeto do Governo do Estado junto com a Prefeitura da Serra, Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo), Banestes e Sebrae.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, explica que os números são resultado de uma série de iniciativas aplicadas pela administração municipal nos últimos meses.

“Dialogamos com a Aderes, com o Sebrae e, principalmente, com o Banestes para realinhar as ações do Nossocrédito no município e reforçamos a nossa equipe técnica. É importante destacar também a mobilização dos agentes de crédito, profissionais fundamentais no atendimento e orientação aos empreendedores”, destaca o secretário.

O programa oferece empréstimos nos valores de até R$ 21 mil, com prazo de até 36 meses para pagar. O crédito é destinado tanto a empreendedores informais quanto para pessoas jurídicas, desde que tenham registrado renda bruta inferior a R$ 360 mil no último ano.

A liberação do recurso pode ocorrer em até 15 dias e o dinheiro pode ser utilizado para capital de giro, aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras formas de investimento no negócio.

Como solicitar

Entre as condições para obter o recursos, estão a necessidade de apresentar um avalista, não ter restrição de créditos junto ao Serasa e no SPC, e ter mais de seis meses de experiência na área. Os requisitos detalhados podem ser verificadas nesta página: https://aderes.es.gov.br/programa-nossocredito.

Por esta página, inclusive, é possível solicitar o crédito pela internet, sem sair de casa. Em caso de dúvidas ou dificuldade para fazer a solicitação pelo site, basta entrar em contato com o Espaço Empreendedor da Prefeitura da Serra, pelo telefone: (27) 3252-7414 ou enviar mensagem aos agentes de crédito via WhatsApp para (27) 98182-0164 ou (27) 98182-0504.

Caso opte pelo atendimento presencial, é só ir ao Espaço Empreendedor, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Empréstimo ajuda moradora de Feu Rosa a abrir doceria

Jhenyffer Dias Monteiro, moradora de Feu Rosa, tem uma história que se repete entre as mulheres empreendedoras. Técnica em metalurgia, ela precisou deixar o emprego em uma multinacional para poder cuidar da filha mais velha, que na época apresentava problemas de saúde.

Diante da necessidade de aumentar a renda familiar, decidiu empreender no ramo da alimentação. Após pesquisar, passou a produzir donuts, pequenos bolos em forma de rosquinha, com recheios e coberturas variadas. “Pesquisei e vi que era um produto que atendia tanto a crianças quanto adultos, me identifiquei muito e comecei a fazer”, explica Jhenyffer.

Após um ano vendendo por delivery e divulgando os produtos pelas redes sociais, ela sentiu a necessidade de ter um espaço físico para vender os donuts. Participando de feiras e eventos de empreendedorismo, ela ficou sabendo dos serviços oferecidos pelo Ciampe.

“Conheci a Aderes, em um evento na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, e através da Aderes eu tive conhecimento do Ciampe e que lá haveria a possibilidade de pegar crédito para abrir a loja física”.

A empreendedora captou R$ 21 mil e investiu na abertura de uma loja na Avenida Central, em Laranjeiras. “Inauguramos há uma semana e está sendo um sucesso, a gente está produzindo muito, chegando a cinco vezes mais do que eu produzia no sistema delivery”.

“Empreender também foi uma forma de me reencontrar como mulher, porque na rotina de maternidade, casa, você acaba se desconectando de você mesma”, conta Jhenyffer, que pretende em breve procurar o Ciampe em busca de novas linhas de crédito diante da perspectiva de ampliação do negócio.

“Com o delivery funcionando, com o atendimento presencial, é certo de que precisarei de mais ajuda e já estou correndo atrás disso”, finaliza a empreendedora.