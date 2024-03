Centro do Idoso de Anchieta com diversas atividades para maiores de 60 anos

today29 de fevereiro de 2024 remove_red_eye103

O Centro Social do Idoso de Anchieta funciona ativamente oferecendo atividades para a população maior de 60 anos. Ginástica sênior, pilates, ginástica terapêutica, artesanato, oficina mente viva e acolhimento psicológico são algumas disponíveis no espaço, que ocorrem de acordo com um cronograma.

Quem tem mais de 60 anos e tem interesse de participar das ações promovidas na instituição deve comparecer ao local, que funciona das 7h às 16h, de segunda a sexta, e realizar a inscrição. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de vacinação contra Covid-19.

Segundo a coordenadora do local, Emanuele Santos Moreli, o serviço conta com cerca de 500 usuários ativos, sendo mais de 900 inscritos. “Estamos realizando uma busca ativa, visitando as residências dos idosos inscritos e que não estão participando das ações, a fim de pode ajudar a trazê-los ao convívio social”, explica. Segundo ela, aqueles que não têm condições de frequentar o espaço irão ter acompanhamento da equipe.

Além das atividades funcionais e lúdicas, o espaço promove eventos comemorativos e outras ações com a finalidade de fortalecer o convívio dessas pessoas.

“O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa tem por objetivo, proporcionar melhor qualidade de vida aos seus usuários através de momentos de convivência harmoniosa, com trocas de experiências e atividades lúdico-recreativas”, destaca Flávio Sant’Anna, secretário de Assistência Social.

Centro Social do Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa

Endereço: Rua Hilda Simões Nunes, 534, bairro Alvorada, Anchieta

Tel.: (28) 99276-3805.