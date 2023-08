Cesan inicia obras de ampliação da ETA Caçaroca, em Vila Velha

4 de agosto de 2023

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou nesta sexta-feira (04), o início das obras de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Caçaroca, em Vila Velha. O investimento é de quase R$ 200 milhões e vai permitir melhorias no sistema de tratamento e abastecimento de água dos municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari, em função do aumento da capacidade de tratamento e possibilidade de armazenamento de água em reservatórios.

A obra faz parte do maior plano de negócios da história da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), na ordem de R$ 4,3 bilhões em recursos já garantidos para a realização de obras até 2027.

“Estamos investindo em todas as áreas no Espírito Santo, mas principalmente em saneamento. Essa melhoria vai permitir que se alavanque o setor imobiliário de Vila Velha, além de mais qualidade de vida para os moradores das quatro cidades”, pontuou o governador.

Ao todo, mais de 100 mil habitantes serão beneficiados. A nova ETA ampliará a produção de água tratada para 2 mil litros por segundo, contribuindo para um melhor abastecimento aos moradores dos municípios atendidos. Hoje a capacidade máxima é de 380 litros de água por segundo. A obra vai gerar 150 empregos diretos e indiretos, com previsão de conclusão em cinco anos.

O diretor-presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira, destacou que a Companhia está comprometida com a missão de garantir o abastecimento de água para a população capixaba. “O investimento em saneamento é direto na saúde e no bem-estar de nossa população. Além disso, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social. Com um pacote de investimento de mais de R$ 4,3 bilhões, o Estado está demonstrando uma clara visão de futuro e um compromisso em melhorar a vida de seus cidadãos”, afirmou.

Ainda segundo o diretor-presidente, os recursos estão sendo utilizados para modernizar e expandir a infraestrutura de saneamento, beneficiando áreas urbanas e rurais, e impulsionando o desenvolvimento sustentável em todo o Estado.

“O que estamos anunciando aqui hoje é reflexo do nosso compromisso. No Espírito Santo, estamos testemunhando uma abordagem inovadora e uma dedicação significativa para enfrentar esse desafio da universalização do saneamento básico”, enfatizou.

O sistema de abastecimento de água consiste em várias etapas para garantir o fornecimento do recurso de qualidade e de forma eficiente. Primeiramente, a água bruta é coletada por um canal de entrada com gradeamento, que removerá as impurezas maiores antes de chegar à casa de bombas.

Em seguida, essa água é bombeada para a Estação de Tratamento de Água, onde passa por um processo para torná-la própria para consumo. Após o tratamento, a água tratada é armazenada em um novo reservatório e, no caso da nova ETA, que terá a estrutura e capacidade ampliadas, a água poderá ser bombeada também para os reservatórios de Araçás e Barra do Jucu.

O volume de investimento da Cesan direcionado ao município de Vila Velha para os próximos quatro anos é da ordem de R$ 805 milhões, que contempla a ETA Caçaroca, um Contrato de Performance para a Redução de Perdas da água, a Parceria Público-Privada do Saneamento, o Programa Águas e Paisagem, entre outros.

“É mais uma demonstração de que estamos empenhados para universalizar os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em todas as cidades em que atuamos”, garantiu o presidente da Cesan.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destacou a importância do investimento. “Uma das variáveis para uma cidade ser pujante é a sua infraestrutura. Precisa ter disponibilidade de energia elétrica, água e saneamento, caso contrário, as empresas não conseguem se instalar. Essa obra dá segurança para que as empresas se instalem em nosso município e na nossa região. Somos a cidade que mais gerou empregos nos anos de 2021 e 2022. Estamos trabalhando para fazer Vila Velha ser protagonista neste Estado”, declarou.

Investimento para universalização ultrapassa R$ 4,3 bilhões

Está em andamento o maior plano de negócios da história da Cesan, com recursos da ordem de R$ 4,3 bilhões já garantidos para a realização de obras até 2027. De acordo com o Marco Regulatório do Saneamento, o serviço de abastecimento de água deve estar disponível para 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033.

Em todos os 53 municípios atendidos pela Companhia o serviço de abastecimento de água já é universalizado. Além disso, o serviço de coleta e tratamento de esgoto já é universalizado em Vitória, Serra e outros cinco municípios no interior do Estado. A expectativa é de que o esgotamento sanitário seja universalizado em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória até 2026 e em todos os municípios atendidos pela Cesan até 2030.

fotos Hélio Filho/Secom