Cesan promove oficina de arte e grafite para jovens de Vitória

A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) está promovendo uma iniciativa de cunho social em prol da comunidade do Território do Bem, em Vitória. São oficinas de arte e grafite direcionadas aos jovens locais, com idades entre 15 e 19 anos. A ação, que iniciou na quinta-feira (11) e segue até o próximo dia 19, conta com a participação de 12 moradores.

Realizado no Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), o projeto proporciona uma plataforma para expressão artística e conexão com questões essenciais. “Estamos imersos na comunidade em função da construção do reservatório de água no bairro São Benedito, que irá aprimorar o abastecimento de água na região”, destacou o assessor de Relações com a Comunidade da Cesan, Jonas Cabral.

As melhorias incluem a construção de um novo reservatório de água no Alto São Benedito, bem como aprimoramentos no reservatório de água Jaburu, com uma capacidade para 248 mil litros. O projeto contempla ainda a implantação de estações com capacidade para bombear mais de 11 milhões de litros de água por dia e a instalação de 360 metros de adutoras de água tratada para o abastecimento dos reservatórios.

Com um investimento estimado em cerca de R$ 10 milhões, mais de 30 mil pessoas nos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim, da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia serão beneficiadas. A oficina integra as celebrações do Dia Mundial da Água, ocorrido em 22 de março, e tem como objetivo explorar temas vitais como o meio ambiente e o saneamento básico.