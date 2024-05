Especial Dia das Mães com Fabiano Juffu em Anchieta

today8 de maio de 2024 remove_red_eye24

A Prefeitura Municipal de Anchieta fará uma programação especial em comemoração ao dia das mães no próximo sábado, dia 11, a partir das 20h, na Praia Central, onde o cantor Fabiano Juffu apresentará o especial ‘Mil Vozes’, em homenagem às mães.

Juffu irá interpretar canções renomadas de Roberto Carlos, Daniel, Tim Maia, Lulu Santos, entre outros ícones da música brasileira. O show é gratuito, organizado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o cantor ganhou destaque com imitações de grandes nomes da música brasileira, como Roberto Carlos, Chitãozinho & Chororó, Cauby Peixoto e Paulo Ricardo, além de cantores internacionais como Louis Armstrong.

O cantor também levou o nome do estado do Espírito Santo para todo o Brasil em participações em diversos programas. Ao longo da carreira, Fabiano já fez diversas apresentações solo e como vocalista da tradicional banda Badallado. O cantor já se apresentou ao lado de grandes nomes da música nacional como Zé Ramalho, Daniel e Fábio Jr.

Especial Dia das Mães com Fabiano Juffu

Data: 11 de maio | sábado

Horário: 20h

Local: Praia Central de Anchieta