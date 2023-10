Cesan realiza serviços em Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória neste sábado (28)

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) realiza, neste sábado (28), das 6h às 23 horas, serviços para interligar a terceira etapa das obras de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) V, que atende bairros de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Nesse período será necessário interromper o abastecimento para a execução dos trabalhos. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.

A empresa tem investido fortemente nos processos de modernização e inovação das suas unidades operacionais. O objetivo é garantir que o abastecimento de água acompanhe o crescimento da população. Dentre as grandes obras realizadas está a de expansão da Estação de Tratamento de Água (ETA V), localizada em Carapina, que recebe investimentos de R$ 61,5 milhões.

Segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a suspensão temporária do fornecimento de água é necessária para modernizar o sistema de abastecimento. “Para aprimorarmos o serviço de abastecimento e as instalações, precisamos suspender temporariamente fornecimento de água. Essas melhorias constantes são essenciais para diminuir as chances de falta d’água nas comunidades”, explicou o diretor.

Caminhões-pipa estarão de prontidão para garantir o abastecimento emergencial em caso necessário. Os moradores podem acionar esse serviço pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp, pelo número 3422-0115.

Após o término dos serviços o abastecimento de água é normalizado gradativamente em até 24 horas. Inicialmente, nos imóveis próximos às estações de bombeamento e nas áreas mais baixas das cidades. Em seguida, nos imóveis localizados em regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição. Esse período pode se estender em situações pontuais. Nesses casos, o morador deve acionar a Cesan imediatamente para que o abastecimento seja complementado por caminhões-pipa.

Outra situação que pode ocorrer após o término dos serviços é a alteração na cor da água, por causa da presença de pequenas partículas que se desprendem das tubulações e não está relacionada à presença de qualquer agente contaminante. Para evitar alteração na cor da água são realizadas descargas em diversos pontos das redes, mas pode haver alguma ocorrência.

A orientação nesse caso é descartar toda a água do reservatório do imóvel e acionar imediatamente a Cesan para que os técnicos possam verificar. Também pode ser solicitado o ressarcimento pela água descartada pelos telefones 115, 0800 095 2305, exclusivo para Aracruz, ou pelo site www.cesan.com.br. O ressarcimento pode ser solicitado ainda caso o morador tenha comprado água de terceiros por falta d´água na rede pública de abastecimento.

“As manutenções são necessárias, mas queremos garantir o mínimo de impacto possível para a população. A Companhia está à disposição para atender a todos que necessitarem”, salientou Munir Abud.

A realização desses serviços é uma medida preventiva importante para garantir a qualidade do serviço de abastecimento de água no longo prazo. Isso ajuda a manter a Estação de Tratamento de Água (ETA) e demais unidades do sistema (estações de bombeamento, reservatórios, redes etc.) em boas condições de funcionamento, o que evita a necessidade de manutenções emergenciais. Os serviços são realizados nos finais de semana, porque a maioria das empresas está fechada ou operando com menos demanda por água, reduzindo o impacto da interrupção do abastecimento nas atividades econômicas.

Confira a lista de bairros na área de abrangência dos serviços

