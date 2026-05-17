Produtores rurais de Alfredo Chaves são contemplados com mudas de café conilon

today16 de maio de 2026 remove_red_eye70

A Prefeitura de Alfredo Chaves iniciou na quinta-feira (15) a entrega das primeiras mudas de café conilon do Projeto Arranjos Produtivos aos produtores rurais cadastrados no programa. A ação é fruto de uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da Casa dos Municípios, a Prefeitura de Alfredo Chaves e a CoopBenevente.

A solenidade de entrega ocorreu na sede da CoopBenevente, em Cachoeira Alta, e reuniu produtores rurais, autoridades e lideranças locais. O vice-prefeito Cleber Bianchi participou da entrega e destacou a importância da iniciativa para fortalecer a agricultura familiar no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, nesta primeira etapa, foram entregues 10 mil mudas de café conilon aos produtores cadastrados. Ao todo, 17 agricultores familiares foram contemplados, recebendo as mudas conforme a demanda de cada propriedade.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Felipe Lovatti, nas próximas semanas, novas entregas serão realizadas, totalizando até o fim do ciclo mais de 46 mil mudas de café distribuídas aos produtores do município.

Atualmente, 60 agricultores familiares de Alfredo Chaves estão cadastrados no programa. Além das mudas de café, os produtores também irão receber, ao longo do ano, mudas de cacau e citrus, ampliando as oportunidades de diversificação e fortalecimento da produção rural.

O Projeto Arranjos Produtivos tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento rural sustentável, oferecendo aos produtores não apenas as mudas, mas também assistência técnica especializada. A iniciativa busca incentivar a diversificação das culturas, aumentar a produtividade no campo e fortalecer a agricultura familiar.

O produtor Daniel Messias Canal Galina irá plantar as mudas de café recebidas em sua propriedade, na comunidade do Cedro. Para ele, a iniciativa representa um importante incentivo aos agricultores familiares do município.

Daniel vai plantar as mudas no Cedro.

“Metade dos municípios do Estado foi contemplada e Alfredo Chaves está entre eles. Essas mudas chegam como um grande presente para nós, produtores. Agora é plantar, cuidar e colher os frutos desse apoio”, destacou.

Maristela comemora chegada das mudas.

Já a produtora Maristela Grasser Serafin, da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, comemorou o recebimento das mudas e ressaltou a importância do projeto para o fortalecimento da agricultura local. “Sou muito grata por essa oportunidade. É um projeto muito importante. Acreditem!”, disse.

Além da distribuição das mudas, o projeto promove ações voltadas ao fortalecimento do setor agrícola, debatendo temas importantes como agroindústria, associativismo, cooperativismo, elaboração de projetos e acesso a recursos, além de assistência técnica contínua aos produtores rurais.