SERRA | Chef de cozinha revela como foi servir ao rei do país da Copa com churrasco de camelo

Chef de cozinha revela como foi servir ao rei do país da Copa com churrasco de camelo

Mateus Costa Vieira, de 42 anos, que atualmente mora no bairro Morada de Laranjeiras, esteve à frente da cozinha do hotel cinco estrelas Crowne Plaza Doha The Business Park, no Catar, e conta que teve de experimentar todos os pratos que serviu para o sheik Hamad bin Khalifa Al-Thani, além de ter seu passaporte confiscado

Servir a um rei numa terra distante com tradições muito diferentes das do Brasil: esse foi o desafio do chef de cozinha internacional Mateus Costa Vieira, de 42 anos, que nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, chegou ao Estado ainda bebê com a família e viveu em Nova Almeida, na Serra, até os 18 anos, antes de ter ido para Doha, no Catar, país que irá sediar a Copa do Mundo, a partir do próximo dia 20.

De volta ao Estado, o chef, que atualmente vive em Morada de Laranjeiras, na Serra, e até pouco tempo era proprietário de um restaurante em Vila Velha, revela que foi para o país árabe em 2012, quando aceitou a proposta para trabalhar à frente da cozinha do Crowne Plaza Doha The Business Park, hotel de cinco estrelas, um dos mais luxuosos, onde atuou por dois anos e meio.

Lá, ele surpreendeu a todos adaptando o tempero e o modo de fazer churrasco do Brasil em terras árabes, e inovou com um prato inédito: o churrasco de camelo.

“O desafio está no fato da carne de camelo ser dura e demorar um bom tempo para assar ou cozinhar. Ela também tem um gosto mais marcante que a carne de boi”, contou Mateus, sem dar detalhes do preparo do prato, que ele garante ter introduzido no país da Copa e guardar a receita a sete chaves.

No Catar, Mateus disse que serviu a várias autoridades, mas o fato mais marcante que ele relata ocorreu na inauguração do hotel. Ele conta que o evento foi marcado por um requintado almoço, cercado de um forte esquema de segurança. Por isso, sequer foi fotografado ou filmado.

“A inauguração do Crowne Plaza Doha The Business Park foi de alto luxo e contou com a presença do rei, o sheik Hamad. Tive a responsabilidade de serví-lo. Seguindo as tradições locais, o almoço teve os pratos típicos da localidade, além do churrasco de camelo”, lembra Mateus, com orgulho.

Mas o chef conta que o clima era de apreensão.

“Para se ter uma ideia, antes do rei e seu séquito (comitiva real) comerem a refeição, eu experimentei todos os pratos que servi, como medida de segurança para evitar envenenamento, e também tive meu passaporte confiscado”, conta Mateus.

Hamad bin Khalifa Al-Thani foi o Emir do Catar de 27 de junho de 1995 a 25 de junho de 2013, após ter deposto o seu pai, Khalifa bin Hamad Al Thani, em um golpe de estado sem derramamento de sangue, sendo o até então sheik Hamad coroado em 20 de junho de 2000. Ele tem três esposas e 24 filhos, sendo 11 filhos e 13 filhas. Em junho de 2013, abdicou do trono para o seu filho Tamim bin Hamad Al Thani, o novo chefe de estado.

Ao ser indagado sobre as curiosidades do país sede em que o Brasil irá buscar o hexacampeonato mundial de futebol, a partir da estreia, no próximo dia 24 contra a Sérvia, Mateus destacou que ficou surpreso com a discriminação que sofre as mulheres no Catar, país em que a maioria da população é muçulmana, ou seja, segue o islamismo.

“Lá, as decisões são tomadas pelos homens, que andam na frente das mulheres, em grupos separados. No verão, a temperatura ultrapassa os 50ºC. Doha foi construída no deserto. Como é um grande produtor de petróleo, no Catar a gasolina é mais barata que água”, lembra.

Mateus conta ainda que, por dois anos, o restaurante do hotel em que trabalhava foi considerado o melhor do Catar. “Minhas premiações estão lá na parede do hotel”, destaca. Ele garante estar confiante na conquista do hexacampeonato.

Quem é o chef Mateus

Mateus Costa Vieira, de 42 anos, é brasileiro, nasceu em Itaboraí (RJ), mas viveu em Nova Almeida, na Serra, até os 18 anos. Atualmente, ele mora na Serra, no bairro Morada de Laranjeiras.

Mateus tem cidadania italiana, já atuou nos Estados Unidos, em Dubai, Itália, Bolívia, tendo muita experiência em cozinha internacional, que é a sua especialidade.

Em 2012, aceitou a proposta para trabalhar à frente da cozinha do Crowne Plaza Doha The Business Park, hotel de cinco estrelas do Catar, que sediará a Copa do Mundo de Futebol, a partir do próximo dia 20.

O hotel é um dos mais luxuosos do país, onde Mateus atuou por dois anos e meio. Neste período, o restaurante do hotel em que ele trabalhava foi considerado o melhor do Catar.