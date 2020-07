Chitãozinho e Xororó apresentam show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band desta sexta-feira (17) traz um show ao vivo de Chitãozinho e Xororó direto de Campinas, no interior de São Paulo, a partir das 22h30. A apresentação, que marca os 50 anos de carreira da dupla, contará com um repertório recheado de grandes sucessos para todos os tipos de corações: os rebeldes, os quebrados e os corações sertanejos.

Nascidos em Astorga, no Paraná, José Lima Sobrinho e Durval de Lima deram o pontapé inicial na carreira no programa “Show de Calouros”, comandado por Sílvio Santos, quando ainda se apresentavam como os Irmãos Lima. Na ocasião, eles ficaram em primeiro lugar na disputa com a música “Besta Ruana”, de Tonico & Tinoco. Depois de serem rebatizados pelo radialista Geraldo Meirelles como Chitãozinho & Xororó – nome de um grande sucesso de Athos Campos e Serrinha, composto em 1947- os cantores, na época com 16 e 13 anos, respectivamente, lançaram o primeiro disco, que incluía a composição “Galopeira”, em 1970.

O início da trajetória foi marcado por muitos altos e baixos, com inúmeras apresentações em circos e investimentos do próprio bolso. O reconhecimento nacional só chegou oito anos mais tarde, com a música “60 Dias Apaixonado”, que fez com que os irmãos conquistassem o primeiro disco de ouro.

Em 1980, eles triplicaram as vendas com “Amante Amada” e levaram para casa o álbum duplo de platina. Mas foi com “Fio de Cabelo”, do LP “Somos Apaixonados”, de 1982, que os sertanejos, de fato, se consolidaram no mercado fonográfico. O hit estourou nas rádios de todo o país, fazendo com que o trabalho chegasse a 1,5 milhão de cópias vendidas, tornando-se um marco na história dos artistas.

A partir daquele momento, o legado da dupla só cresceu. Ao longo de cinco décadas, foram mais de 40 milhões de discos vendidos, 37 álbuns inéditos, dez DVDs, quatro prêmios Grammy Latino, centenas de discos de ouro, platina e diamante, diversas turnês, um samba-enredo contando a história dos ‘reis do sertanejo’, entre muitos outros feitos.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h30, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão em tempo real pela Band FM.