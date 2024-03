Chuva no ES: ração e médico veterinário a caminho de cidades afetadas no Sul

Nesta terça-feira, dia 26, quase uma tonelada de ração para cães e gatos será entregue nas cidades mais atingidas pela chuva no sul do Estado (Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Apiacá). As doações chegaram à sede do Corpo de Bombeiros, desde o sábado, depois que a chuva intensa provocou estragos enormes nos municípios.

Além disso, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) enviará um médico veterinário para atuar, em parceria com o Corpo de Bombeiros, nos municípios afetados pelas chuvas, com consultas, medicação e vacinação.

A deputada estadual Janete de Sá está em contato com os Bombeiros e reforçou o pedido para que a ajuda chegasse também aos animais:

“É um momento crítico e estamos usando toda força do nosso mandato para mobilizar pessoas e conseguir ajuda. Os animais também estão sofrendo com tudo isso. Que bom chegaram as rações para os pets. Também conseguimos mais 40 mil litros de água mineral que já foram enviados para as cidades.”

Faça a sua parte e doe também:

VITÓRIA

Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros

Rua Ten. Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3º Batalhão do Corpo de Bombeiros

BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, Marbrasa

por Assessoria de Comunicação

Deputada Estadual Janete de Sá