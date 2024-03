CHUVAS | Assembleia do ES destina R$ 17 milhões para socorro às vítimas, veja vídeo

Por conta das fortes chuvas que atingem principalmente o sul do estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), deputado Marcelo Santos, esteve ao lado do governador Renato Casagrande, no Centro de Inteligência da Defesa Civil acompanhando a situação de calamidade dos municípios capixabas atingidos.

Com isso a ALES, sem atrapalhar uma boa prestação de serviço ao capixaba e gerando economia, vai repassar aos cofres do governo do estado R$ 17 milhões para que possa atender as centenas de famílias capixabas, principalmente dos municípios de Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Vargem Alta.

“Estamos de plantão junto com os bombeiros e o governo do Estado para agir nessa situação de emergência em favor da segurança dos capixabas e trabalharemos com a agilidade que o momento exige”, afirmou Marcelo Santos.