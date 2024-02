Cia Nós de Teatro apresenta o espetáculo “Palavras Cruzadas” em Cachoeiro de Itapemirim

Nesta sexta-feira (1º) e sábado (02), a Cia Nós de Teatro apresenta o espetáculo “Palavras Cruzadas”, no Centro Cultural Luz del Fuego, em Cachoeiro de Itapemirim. Com entrada gratuita, a apresentação tem início às 19h30.

A dramaturgia de “Palavras Cruzadas” gira em torno do debate de questões diversas, a partir do diálogo entre um casal em dia de praia, explorando elementos do humor e do absurdo para abordar as relações líquidas contemporâneas, os relacionamentos tóxicos e o machismo – exposto e velado.

O espetáculo é inspirado em obras como “A Cantora Careca”, comédia do Teatro do Absurdo de Eugene Ionesco e “Amor por Anexis”, comédia de costumes de Artur de Azevedo, além do teatro épico brechtiano, provocando estranhamento por meio da ironia, da comicidade e da quebra da quarta parede (quando atores em cena se dirigem aos espectadores).

Protagonistas de “Palavras Cruzadas”, Laura e Maurício carregam muitos dos costumes brasileiros contemporâneos e, a partir de uma perspectiva distanciada, são encaradas como personagens absurdos. Ambos foram pensados justamente para representar uma crítica – sarcástica e irônica – a certos comportamentos sociais.

Em um domingo de sol e praia, apreciando um drinque e boa música, a imagem de um casal feliz vai se desconstruindo à medida que o espetáculo se desenrola. O dia de tranquilidade vai, cada vez mais, transformando-se em uma série de provocações e ironias entre o casal. Tudo começa quando o sinal da internet acaba e os dois se veem forçados a conversar. Com isso, vêm à tona temas como traição, mentira, casamento e culpa.

O espetáculo conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e também do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do programa Fundo a Fundo da Cultura, do Governo do Espírito Santo, na linha de investimento que visa à criação de editais municipais de cultura.

Serviço:

Espetáculo “Palavras Cruzadas”

Cia Nós de Teatro

Quando: 01/03 (sexta-feira) e 02/03 (sábado)

Horário: às 19h30

Local: Centro Cultural Luz del Fuego, Rua Newton Prado, 29, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada gratuita

Mais informações no site do centro cultural