Cibien busca vitória após pódio na Copa Truck

A 2ª Etapa da Copa Truck acontece neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna (PR)

Após estreia da temporada em Campo Grande, a Copa Truck vai ao Sul no próximo final de semana, 12 e 13 de abril, para o segundo encontro do campeonato 2025. A cidade de Londrina, no Paraná, recebe os caminhões mais velozes do mundo em uma pista que desafia os freios pela constância em seu uso no curso de uma volta. Tem capixaba na pista e a chance de pódio é grande. O piloto da Vannucci Racing, Hugo Cibien, garantiu o pódio já na primeira etapa e agora a meta é vencer no “Campeonato dos Brutos” na Super Truck Elite.

“A pista de Campo Grande marcou a minha estreia nesta pista e tivemos problemas, mas conseguimos subir ao pódio. Agora, a ideia é manter a boa fase e sempre tentando a vitória ou continuar no pódio pensando na temporada 2025. O importante nessas 18 corridas é manter a constância”, diz Cibien, que também destaca o menor tempo de espera entre uma etapa e outra da Copa Truck. “A 2ª etapa tem uma característica diferente, pois ela será bem próxima da primeira rodada do campeonato. Estamos chegando com tudo após o primeiro bom resultado”, afirma.

Com 3.146 metros de extensão, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, se destaca por suas médias de velocidade mais reduzidas em comparação com os circuitos onde a Copa Truck corre, como Goiânia e Interlagos, por exemplo. A pista apresenta curvas de baixa, média e alta, com uma característica marcante: as curvas após as retas principais tem raio longo e entradas extensas. Nestes trechos, os pilotos encaram curvas de alta velocidade seguidas por curvas de baixa, precisam frear por bastante tempo na transição, “domando” os caminhões em derrapagem controlada a velocidades próximas a 200 km/h.

“Além disso, o asfalto é abrasivo, desgastando os pneus e elevando a temperatura dos freios. Fiz treinos curtos, duas vezes, por lá. Mas estamos prontos para conquistar o pódio na casa da equipe Vannucci Racing na Truck”, conta o piloto.

As duas corridas da 2ª Etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (23), à partir das 14h40, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV3 e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no Youtube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Serviço: 2ª Etapa da Copa Truck 2025

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna – Londrina (PR)

Sexta (11/04)

Treino Livre: 9h50 e 14h30

Sábado (12/04)

Treino Livre: 9h15

Classificação: 12h35

Domingo (13/04)

Corrida 1: 14h40

Corrida 2: 15h13

