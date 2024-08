Ciclovia da Vida completa um ano de funcionamento com mais de 500 mil viagens

today27 de agosto de 2024 remove_red_eye33

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta terça-feira (27), a travessia da Ciclovia da Vida, em comemoração a um ano de funcionamento da via. A Ciclovia da Vida, inaugurada em 27 de agosto de 2023, já se tornou um marco na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos capixabas. Em um ano, a ciclovia registrou mais de 550 mil ciclistas, consolidando-se como um percurso essencial para quem utiliza a bicicleta tanto para lazer, esporte e turismo, quanto para atividades regulares como trabalho e escola.

Além de promover a mobilidade sustentável, a Ciclovia da Vida trouxe um benefício inestimável para a comunidade: a prevenção de suicídios na Terceira Ponte. Em setembro, completam-se dois anos sem registros de suicídios na ponte, desde a instalação das grades de proteção. Mesmo antes da conclusão da ciclovia em agosto de 2023, a presença das grades já havia eliminado as ocorrências. Em 2021, foram 13 ocorrências de pessoas que tiraram a própria vida na Terceira Ponte; e cinco casos em 2022, sendo em setembro daquele ano o último registro.

“São mais de 500 mil viagens de ciclistas e dois anos sem casos de suicídio na ponte. A Ciclovia está salvando vidas de todas as formas, seja protegendo quem iria atentar contra sua própria vida e também para quem pedala e está cuidando da sua saúde. Essa ciclovia é a mais alta das Américas, com um mirante no ponto mais alto e se tornou um ponto turístico. Muita gente até comprou bicicleta para poder conhecer essa ciclovia. E para quem só usava a bicicleta nos finais de semana, agora está indo trabalhar por conta da facilidade da Ciclovia da Vida”, afirmou o governador Casagrande.

A Ciclovia da Vida interliga as cidades de Vitória e Vila Velha pela Terceira Ponte, atendendo a uma demanda da população. Com três metros de largura, a ciclovia permite o tráfego seguro de dois ciclistas lado a lado. O percurso é monitorado por câmeras de videomonitoramento e, recentemente, o horário de funcionamento foi estendido, permitindo a travessia das 5h às 23h.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, no início, a demanda na ciclovia era significativamente maior aos fins de semana. “Observamos agora que, depois de alguns meses, a Ciclovia da Vida se consolidou como uma rota cotidiana. Hoje, o fluxo de ciclistas durante a semana se equipara ao dos fins de semana, o que mostra que os capixabas adotaram a ciclovia tanto para lazer e esporte quanto para o deslocamento diário,” completou.

A Ciclovia da Vida possui aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão e é exclusiva para ciclistas. O acesso à ciclovia é proibido para pedestres e motociclistas, e os ciclistas devem seguir o sentido da via na Terceira Ponte: em direção a Vila Velha, pelo lado do Convento da Penha; em direção a Vitória, pelo lado do Morro do Moreno. A ciclovia também oferece um mirante no vão central da ponte, muito utilizado pelos usuários para uma pausa e apreciar a vista.

O acesso à ciclovia para quem sai de Vitória em direção a Vila Velha é feito sob a Terceira Ponte, nas proximidades do Tribunal de Justiça, conectando-se à ciclovia da Avenida Champagnat. Em Vila Velha, o acesso se dá pela mesma avenida, na altura da Rua São Paulo, com chegada em Vitória nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Localizada abaixo e por fora da Terceira Ponte, a ciclovia não só facilita o deslocamento entre as duas cidades, mas também atua como uma rede de proteção contra suicídios, reforçando seu papel na segurança e bem-estar da população.

Nova faixa na Terceira Ponte e Linha Verde reduzem número de acidentes

Desde a entrega da obra de ampliação da Terceira Ponte, em agosto de 2023, motoristas e motociclistas contam com uma nova configuração de tráfego na via que conecta Vitória a Vila Velha. A Terceira Ponte, que agora possui três faixas por sentido, inclui uma faixa exclusiva para motos e ônibus, conhecida como Linha Verde, que tem alcançado resultados importantes também na segurança no trânsito.

Comparando o período de janeiro a julho de 2023, antes da inauguração da obra, com o mesmo período neste ano, houve uma redução de 23% nos acidentes com motos. Além disso, o número total de acidentes na ponte caiu 34%, passando de 393 para 259. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura destacou que a Linha Verde trouxe mais segurança aos motociclistas, retirando-os dos corredores.

“A ampliação da Terceira Ponte foi uma conquista significativa para a mobilidade dos cidadãos. A Linha Verde proporciona agilidade no deslocamento, especialmente para os usuários do transporte público, e é um marco na redução de acidentes. A implementação dessa faixa exclusiva reflete o compromisso com a segurança e a eficiência no transporte, impactando positivamente a qualidade de vida da população”, pontuou Fábio Damasceno.

O atendimento às ocorrências na Terceira Ponte é feito de forma imediata pela equipe da Ceturb Rodovias, que acompanha todo o trecho 24 horas por videomonitoramento e também recebe acionamentos pelo telefone 0800 979 0060. Essa prontidão é crucial para garantir a segurança e a fluidez no tráfego, minimizando os impactos dos acidentes na mobilidade urbana.

Redução no tempo de viagem

A implantação das faixas exclusivas para ônibus na Terceira Ponte resultou em uma redução significativa no tempo total de viagem do transporte público. O tempo de viagem para o usuário do Transcol reduziu cerca de 20 minutos, uma vez que a velocidade média do ônibus ao percorrer a Terceira Ponte no horário de pico aumentou de 7km/h para 40 km/h. Ao priorizar o transporte público com a Linha Verde, houve um ganho significativo em agilidade nos deslocamentos diários, tornando o transporte coletivo uma alternativa ainda mais eficiente.

Além disso, com a Terceira Ponte passando a contar com três faixas em cada sentido, a mudança trouxe benefícios não apenas para os usuários do transporte público, mas também para aqueles que utilizam a via em carro de passeio e demais veículos. No último ano, usuários da via relataram uma redução no tempo de viagem, especialmente nos horários de pico, destacando a melhoria na fluidez do tráfego sobre a ponte.

A Linha Verde, a faixa à direita da Terceira Ponte, é destinada a ônibus e motos. Táxis, carros de serviço, como viaturas e ambulâncias, e caminhões têm uso preferencial nessa via. Por toda a ponte, há placas que reforçam essas instruções. Neste último mês, o Governo reforçou a sinalização horizontal da via, com a inclusão de tachinhas refletivas ao longo dos 3,5 km de extensão nos dois sentidos, pintura de duas faixas verdes no asfalto, e alguns pictogramas na Linha Verde, indicando que aquela é uma área de tráfego exclusiva.

fotos galeria: Heitor Righetti/Secom e Adriano Zucolotto/Governo-ES