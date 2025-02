Cinco dias de festa: Anchieta divulga programação oficial do carnaval

19 de fevereiro de 2025

Chegou o momento de se preparar para pular um carnaval animado, charmoso e família: a Prefeitura de Anchieta divulgou a programação da festança, que começa na sexta-feira (28 de fevereiro) e vai até o último minuto da terça-feira (4 de março).

O reinado de Momo no município do litoral sul do Espírito Santo vai ter blocos carnavalescos e atrações diversas nas praias de Ubu, Castelhanos, Coqueiro, Inhaúma e Iriri, além do distrito de Alto Pongal, da Sede de Anchieta e do Centro Social da Pessoa Idosa.

A Guarda Municipal preparou, em conjunto com a Polícia Militar, um esquema de segurança especial para o período em que Anchieta recebe milhares de turistas. O comércio local e a rede de hospedagem estão prontos para um dos períodos de maior circulação de renda.

PROGRAMAÇÃO

ANCHIETA SEDE

SEXTA – 28/02

08h – BLOCO DA SAÚDE (Praça São Pedro)

18h – CARNAVAL DA PESSOA IDOSA (Centro Social da Pessoa Idosa)

22h – SHOW COM ALAN VENTURIN

SÁBADO – 01/03

18h – MATINÊ (Praia Central)

18h – BLOCO PUXADINHO (Praça dos Imigrantes)

18h – BLOCO KEPANAGODE (Campo de Anchieta)

19h – BLOCO PEGA LAVADO (Campo de Futebol)

19h30 – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO (Campo de Futebol)

20h – BLOCO KULTO PARAGUAI (em frente a Banca de Revista)

22h – SHOW COM MIKA LAHASS

00h – SHOW COM MATHEUS EMIS

DOMINGO – 02/03

22h – BANDA TROPICAL BRASIL

00h – BANDA NEON 027

SEGUNDA – 03/03

14h – BLOCO PEGA LAVADO (final da Praia)

18h – BLOCO KEPANAGODE (Campo de Anchieta)

19h – BLOCO HOT FOLIA (Canta Galo)

20h – BLOCO KULTO PARAGUAI (Praça dos Imigrantes)

22h – SHOW COM TALYTA SALUCCI

00h – BANDA PELE MORENA

TERÇA – 04/03

19h – MATINÊ (Praça São Pedro)

21h – BANDA CAPRICHO

23h – BANDA AGITAÊ

IRIRI

SEXTA – 28/02

22h – SHOW COM WAVILLA

SÁBADO – 01/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA PAZ E AMOR (Orla da Costa Azul)

19h – BLOCO DO PIRU

21h – SHOW COM GRUPO KOISA NOSSA

00h – BANDA PELE MORENA

DOMINGO – 02/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA MAESTRO MAURO (Orla da Areia Preta)

16h30 – MATINÊ (Iriri Praia Clube)

17h – ACADÊMICOS DE IRIRI

21h – SHOW COM TALYTA SALUCCI

00h – BANDA CHEIRO DA COR

SEGUNDA – 03/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA ATRITO MUSICAL (Orla da Costa Azul)

19h – BLOCO DO PIRU

21h – SHOW COM DAVILA LEAL

00h – BANDA NEON 027

TERÇA – 04/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA MAESTRO MAURO (Orla da Areia Preta)

18h – SHOW COM GRUPO SANGUE BOM

21h – SHOW COM THIARLIS E MELINA

00h – BANDA TOMAÊ

CASTELHANOS

SÁBADO – 01/03

11h – BLOCO BAFO DO GATO (início da Orla)

13h30 – BANDA DE MARCHINHA FOLIA DE AMOR

15h30 – ACADÊMICOS DE IRIRI

19h – SHOW COM REBEKA MONTEIRO

DOMINGO – 02/03

11h – BLOCO FOGO NO BARQUINHO (Quiosque do Pitanga)

13h30 – BANDA DE MARCHINHA ATRITO MUSICAL

13h30 – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO

16h – BANDA CHEIRO DA COR

19h – SHOW COM FLESH MARTINS

SEGUNDA – 03/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA AMA

16h – MATINÊ

19h – SHOW COM MUSICAL PRATEADO

TERÇA – 04/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA PAZ E AMOR

16h – BANDA TROPICAL BRASIL

19h – SHOW COM PEDRO E LUAN

UBU

SÁBADO – 01/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA ATRITO MUSICAL

17h30 – BLOCO UBURRO ELÉTRICO

20h – SHOW COM TROPICAL BRASIL

23h – SHOW COM BANDA TOMAÊ

DOMINGO – 02/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA AMA

15h – BLOCO SAMBACU

16h30 – BLOCO URUBU

20h – SHOW COM GABRIEL SABADIM

23h – SHOW COM BANDA UAU

SEGUNDA – 03/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA FOLIA DE AMOR

17h30 – BLOCO UBURRO ELÉTRICO

20h – SHOW COM RINNAH E BANDA

23h – BANDA CAPRICHO

TERÇA – 04/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA ATRITO MUSICAL

16h – BLOCO SAMBAKIDS

17h – BLOCO UBUTECO

20h – SHOW COM BIA GARCIA

23h – SHOW COM MIKA LAHASS

PRAIA DO COQUEIRO

SÁBADO – 01/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA AMA

SEGUNDA – 03/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA PAZ E AMOR

PRAIA DE INHAÚMA

DOMINGO – 02/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA FOLIA DE AMOR

TERÇA – 04/03

13h30 – BANDA DE MARCHINHA AMA

ALTO PONGAL

TERÇA – 04/03

16h – BLOCO MARUI BEBO