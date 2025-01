Cinema brasileiro a todo vapor: confira os principais lançamentos nacionais de 2025

today13 de janeiro de 2025 remove_red_eye30

Line-up do ano reitera a diversidade da produção audiovisual brasileira, que abrange os mais variados gêneros, temas, localidades e públicos

Se alguém ainda tinha dúvidas de que o cinema nacional está de volta a todo o vapor, produzindo grandes filmes, o line-up de lançamentos brasileiros em 2025 está aí para colocar um ponto final nessa discussão. Com novidades dos mais variados gêneros e escopos, não faltam títulos para ficar de olho neste ano: de comédias divertidas a dramas emocionantes, passando por documentários sobre grandes ídolos do país e propostas ousadas de experiências cinematográficas, há filmes realmente para todos os gostos.

A seguir, confira os principais lançamentos nacionais de 2025 que serão trabalhados pela Sinny Comunicação, e veja a diversidade e abrangência da produção audiovisual brasileira:

O documentário LUIZ MELODIA – NO CORAÇÃO DO BRASIL , de Alessandra Dorgan, é o primeiro da lista e já chega aos cinemas em 16 de janeiro como uma celebração da vida e obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia, que faleceu em 2017. O doc conta a história do artista que, ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Com arquivos raros e inéditos, a obra reflete a importância cultural do seu legado e da cena musical à qual ele contribuiu desde os anos 1970. Distribuição: Embaúba Filmes.

KASA BRANCA, de Luciano Vidigal, chega aos cinemas em 23 de janeiro. Reconhecido no Festival do Rio 2024 com os prêmios de Melhor Direção (Luciano Vidigal), Melhor Ator Coadjuvante (Diego Francisco), Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora na Première Brasil, a obra é protagonizada por Big Jaum. O ator e comediante faz sua estreia nos cinemas interpretando Dé, um jovem muito próximo de sua avó (Teca Pereira). Quando ela é diagnosticada com Alzheimer em fase terminal, ele resolve aproveitar os últimos dias ao lado dela e de seus melhores amigos. Distribuição: Sessão Vitrine Petrobrás.

No dia 30 de janeiro, estreia a coprodução Brasil e Colômbia ALMA DO DESERTO, que acompanha Georgina, uma mulher trans da etnia Wayúu que luta para obter seu direito básico de ter sua identidade reconhecida. Após perder seus documentos em um incêndio criminoso, provocado pelos próprios vizinhos que não aceitavam sua presença, Georgina embarca em uma jornada de resiliência e coragem para recuperá-los e exercer direitos civis fundamentais. Dirigido pela colombiana Mónica Taboada-Tapia, o filme foi exibido na Jornada dos Autores do Festival de Veneza de 2024 e ganhou o prêmio Leão Queer. Distribuição: Retrato Filmes.

O aclamado cineasta e documentarista Jorge Bodanzky estreia seu mais novo trabalho em fevereiro. Mergulhando na vida e obra da pintora alemã Eleonore Koch, o documentário AS CORES E AMORES DE LORE promete não apenas resgatar a trajetória de uma das artistas mais influentes e enigmáticas da arte contemporânea brasileira, mas também revelar as emoções e complexidades por trás de sua produção artística. Distribuidora: Embaúba Filmes.

A VOZ QUE RESTA, dirigido por Roberta Ribas e Gustavo Machado, chega aos cinemas em 6 de fevereiro. O filme é uma adaptação cinematográfica do monólogo de mesmo nome do Vadim Nikitin e acompanha um jornalista em crise, que vive um romance com sua vizinha casada. Em uma noite de bebedeira, ele finalmente expõe todo seu turbilhão emocional em uma fita cassete endereçada para a amada. Distribuidora: Pandora Filmes.

Ainda em 13 de fevereiro, o renomado cineasta Ruy Guerra, ícone do Cinema Novo, lança AOS PEDAÇOS, um thriller psicológico distribuído pela Pandora Filmes. Aos 93 anos, o diretor de clássicos como Os Fuzis e Ópera do Malandro retorna com a história de Eurico Cruz, um homem preso em um labirinto de espaços e relacionamentos, onde um bilhete anuncia sua morte. Entre paixões, ódios e suspeitas, Guerra reafirma sua marca autoral em uma narrativa enigmática e envolvente. Distribuidora: Pandora Filmes.

Em 20 de fevereiro, chega aos cinemas FÉ PARA O IMPOSSÍVEL, drama baseado numa história real e protagonizado por Dan Stulbach e Vanessa Giácomo. Com direção de Ernani Nunes, o longa conta a história emocionante de Renee Murdoch, uma pastora estadunidense que caminhava pela orla carioca, quando foi espancada por um homem em situação de rua descontrolado. Enquanto ela está entre a vida e a morte, seu marido, o pastor Philip, faz vídeos no Youtube contando sobre o estado da mulher e pedindo por uma corrente de orações, mostrando que a fé pode superar todas as dificuldades. Distribuição: +Galeria.

FÉ PARA O IMPOSSÍVEL.

Em março, chega às telas AMIZADE, de Cao Guimarães, um mosaico íntimo de momentos do cineasta compartilhados com amigos artistas. Gravado em diversos formatos – de super-8 e 35mm a fitas cassete e gravações de secretárias eletrônicas –, o longa captura a poesia do banal, transitando entre o profundo, o alegre e o melancólico. Acima de tudo, é uma celebração do tempo, das amizades e do envelhecer. Distribuição: Embaúba Filmes.

Na mesma semana, em 13 de março, estreia também O MELHOR AMIGO, de Allan Deberton, exibido no Festival MixBrasil de Cultura e Diversidade. O longa é centrado em dois amigos (Vinícius Teixeira e Gabriel Fuentes), cujas vidas se transformam ao se reencontrar em Canoa Quebrada. Combinando romance, comédia e musical, o filme traz no elenco ainda Leo Bahia, Denis Lacerda, Claudia Ohana, Mateus Carrieri, Diego Montez e Gretchen. Distribuição: Vitrine Filmes.

O MELHOR AMIGO.

Na semana seguinte, em 20 de março, estreia o aguardado documentário MILTON BITUCA NASCIMENTO, de Flávia Moraes. O longa acompanha o grande ícone da música brasileira na sua turnê de despedida, conforme ele e grandes personalidades refletem sobre a magnitude da sua obra, tão complexa e, ainda assim, simples. Distribuição: Gullane+

Diretor de Baile Perfumado e Sangue Azul, Lírio Ferreiro volta em abril com SERRA DAS ALMAS. Estrelado por Julia Stockler, Mari Oliveira, Pally e Ravel Andrade, o longa de ação é centrado no reencontro de um grupo de amigos para a execução de um roubo de joias. Porém, quando o plano se prova uma catástrofe, os protagonistas se percebem vigiados por fantasmas do passado e passam a buscar uma maneira de se libertar. O filme foi o grande ganhador do Prêmio Netflix da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2024. Distribuição: Imagem Filmes

Em maio, é a vez de LISPECTORANTE, de Renata Pinheiro. O filme é inspirado em reflexões da escritora Lispector, que viveu em Recife antes de se estabelecer no Rio de Janeiro. A atriz Marcélia Cartaxo, que já interpretou uma personagem do universo da autora em “A Hora da Estrela”, estrela a produção ao lado de Pedro Wagner e Grace Passô. Distribuição: Embaúba Filmes

AINDA NÃO É AMANHÃ, por sua vez, chega às telas em junho. Protagonizado por três gerações de mulheres, o emocionante longa-metragem da diretora e roteirista Milena Times retrata a jornada de Janaína (Mayara Santos), uma jovem de 18 anos criada pela mãe (Clau Barros) e pela avó (Cláudia Conceição) na periferia do Recife. Bolsista de Direito, Janaína está prestes a se tornar a primeira de sua família a obter um diploma universitário, mas a descoberta de uma gravidez inesperada a força a reavaliar seus sonhos, sua trajetória e o legado de sua família. Distribuição: Embaúba Filmes.

Em julho, é a vez do cearense CENTRO ILUSÃO, vencedor do prêmio de Melhor Longa da Mostra Novos Rumos. Com direção de Pedro Diógenes, o longa mergulha na cena musical alternativa de Fortaleza através de seus protagonistas, dois músicos de gerações diferentes que, embora tenham olhares muito particulares sobre sua arte, têm um sonho em comum: chegar ao seu público. O guitarrista Fernando Catatau e o estreante em cinema Bruno Kunk interpretam os personagens. Distribuição: Embaúba Filmes.

Vencedor de cinco prêmios no Festival de Brasília, o filme mineiro SUÇUARANA, de Clarice Campolina e Sergio Borges, tem estreia agendada para setembro. A produção acompanha a trajetória de Dora (Sinara Teles), uma mulher que percorre as estradas de uma região mineradora em busca de trabalho e de um pedaço de terra que pertenceu à sua mãe. Distribuição: Embaúba Filmes.

Depois de fazer sua estreia mundial no 46º Festival Internacional de Cinema de Moscou, o longa-metragem NADA, dirigido por Adriano Guimarães, chega aos cinemas brasileiros em novembro. Filmado em Brasília e no interior de Goiás, o filme acompanha Ana, que retorna à fazenda de sua infância após sua irmã Tereza ser acometida por uma misteriosa enfermidade que afeta seus estados de consciência. Distribuição: Embaúba Filmes.

Entre as próximas estreias de 2025, há que se destacar também o pernambucano SALOMÉ, de André Antônio. Afinal de contas, o filme foi o grande vencedor do Festival de Brasília, de onde saiu com o Candango de Melhor Longa na Mostra Competitiva Nacional, além dos prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora. O longa traz a história da mítica Salomé para o Recife, onde narra a jornada de Cecília, uma jovem modelo de sucesso que retorna para sua cidade natal e se apaixona por seu vizinho. Distribuição: Vitrine Filmes.

Dirigido pelo premiado cineasta Fernando Coimbra (“O Lobo Atrás da Porta”), OS ENFORCADOS faz um retrato irônico e ácido do Brasil, colocando Leandra Leal e Irandhir Santos como um casal envolvido com o jogo do bicho, que de repente se vê em meio a uma espiral de violência. Inspirado em “Macbeth”, clássico de William Shakespeare, o longa fez sua estreia mundial no Festival de Toronto. Distribuição: Paris Filmes.

OS ENFORCADOS.

ATO NOTURNO, novo longa dos diretores brasileiros Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, foi selecionado para a 75ª edição do Festival de Berlim 2025 e fará sua estreia mundial na Mostra Panorama. Protagonizado pelo ator revelação Gabriel Faryas, o filme é um suspense erótico que entrelaça desejo e performance em uma narrativa tensa e sensual sobre identidade e ambição. Distribuição: Vitrine Filmes.

Já A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS, de Rafaela Camelo, terá première mundial na seção Generation do Festival de Berlim 2025. O filme é protagonizado pela pequena Glória (Laura Brandão), uma menina de 10 anos que é obrigada a passar as férias no hospital onde sua mãe (Larissa Mauro) trabalha como enfermeira. Lá, ela conhece Sofia (Serena), que acredita que a piora na saúde de sua bisavó está relacionada à internação. Apesar das diferenças, uma forte amizade surge entre as duas, trazendo conforto para enfrentarem juntas os desafios e dores desse momento. Distribuição: Vitrine Filmes.

O DESERTO DE AKIN, dirigido e roteirizado por Bernard Lessa, acompanha um médico cubano que está no Brasil pelo programa Mais Médicos. Cada vez mais confortável no país, sua vida se transforma quando o então presidente Jair Bolsonaro acaba com o programa. Agora, o jovem precisa decidir se volta para o seu país ou se continua aqui e abandona sua profissão. Distribuição: Retrato Filmes.

Ainda em 2025, chegam aos cinemas três longas inéditos que abordam o desafio da maternidade por prismas e gêneros distintos. Em A MELHOR MÃE DO MUNDO, a cineasta Anna Muylaert acompanha uma catadora de recicláveis, interpretada por Shirley Cruz, que sofre abusos cotidianos do marido (Seu Jorge). Diante do descaso das autoridades, que ignoram suas queixas, e determinada a proteger seus filhos, ela abandona a casa e leva as crianças em uma jornada pela cidade de São Paulo. Distribuição: +Galeria.

Já MÃE FORA DA CAIXA, de Manuh Fontes, traz Miá Mello e Danton Mello como um casal que, mesmo com muito planejamento, enfrenta dificuldades e surpresas para criar o primeiro filho. Por fim, em MAMÃE SAIU DE FÉRIAS, Dani Calabresa vive uma mãe cansada de cuidar sozinha da casa e dos filhos. No limite da tensão, ela decide se dar férias e deixa tudo sob os cuidados do marido (Rafael Infante), que descobrirá como não é fácil as demandas que as mulheres enfrentam. A direção é de Carolina Durão. Distribuição: +Galeria.

Já a comédia O REI DA FEIRA, protagonizada por Leandro Hassum, conta a história de um feirante assassinado misteriosamente. Curiosamente, nem mesmo a morte é um empecilho para que ele volte ao mundo dos vivos para ajudar a solucionar o crime. O longa traz, também, Luana Martau, Talita Younan e Pedro Wagner, sob a direção de Felipe Joffily. Distribuição: Imagem Filmes.

Também chega este ano às telas o longa BARBA ENSOPADA DE SANGUE, de Aly Muritiba, que tem Gabriel Leone como protagonista. Após a morte do pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. O que ele acaba encontrando é uma trama complexa em torno da figura misteriosa do avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar o passado a qualquer custo. Distribuição: Olhar.

O premiado MANAS, de Marianna Brennand, narra a história de Marcielle/Tielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA) junto ao pai, Marcílio (Rômulo Braga), à mãe, Danielle (Fátima Macedo), e a três irmãos. Ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade. Distribuição: Paris Filmes.

UM DIA ANTES DE TODOS OS OUTROS, de Fernanda Bond e Valentina Homem, explora as relações de cuidado, especialmente entre mulheres, refletindo sobre a quem pertence essa tarefa, social e historicamente, em nossa sociedade. Clarissa Pinheiro interpreta Marli, uma empregada doméstica que descobre que está desempregada ao receber a notícia de que o apartamento onde trabalha há 20 anos foi vendido e que sua patroa Iara (Elvira Helena) irá para um asilo. Entrelaçando dinâmicas de cuidado e da ausência dele, o filme foca no afeto entre as personagens. Distribuição: Olhar.

ONDA NOVA, de 1983, dos diretores Ícaro (Francisco) Martins e José Antonio Garcia, será relançado nos cinemas pela Vitrine. Protagonizado por Carla Camurati e Cristina Mutarelli, o longa traz a história das jogadoras do Gayvotas Futebol Clube, no ano em que o futebol feminino foi regulamentado no Brasil, após ter sido banido por 40 anos. Esse time de jovens paulistanas desafia a moral vigente sobre gênero e sexualidade, ao mesmo tempo em que as jogadoras lidam com seus problemas pessoais. No campo, contam com o apoio de jogadores renomados, como Casagrande e Wladimir, fundadores da famosa “Democracia Corintiana”, e Pitta. Também participam do filme artistas como Caetano Veloso, Regina Casé e o locutor Osmar Santos.

ONDA NOVA.

No documentário EROS, pessoas frequentadoras de motel foram convidadas a se filmar durante uma noite e compartilhar os seus vídeos para fazer parte do filme dirigido pela britânica-brasileira Rachel Daisy Ellis. O longa participou de inúmeros Festivais em 2024, incluindo a 21ª edição do festival internacional de documentários de Copenhague, na Dinamarca, o CPH:DOX 2024. Distribuição: Fistaile.

De volta ao universo do terror psicológico, o cineasta Marco Dutra lança neste ano ENTERRE SEUS MORTOS . Inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia, o longa traz Selton Mello no papel de um homem sombrio, que trabalha como removedor de animais atropelados nas estradas e mantém um caso com sua chefe (Marjorie Estiano), numa cidade de uma atmosfera apocalíptica. Quando ele é obrigado a desrespeitar as regras do seu trabalho, o caos se instaura. O elenco ainda inclui Danilo Grangheia e Betty Faria.

Quer dizer, não faltam bons filmes brasileiros para conferir nos cinemas neste ano!