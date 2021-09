Circuito Capixaba de Bodyboarding a partir deste sábado (4) em Vila Velha, na Barra do Jucu

A etapa de abertura do Circuito Capixaba de Bodyboarding será realizada a partir deste sábado (4) até 6 de setembro, na Barra do Jucu.

Atletas como Lucas Nogueira, Rannyer Lírio, Bianca Simões, João Paulo dos Santos e Juan Pedraza vão disputar o título da temporada 2021. “Estamos em uma fase de retomada das práticas esportivas no âmbito profissional no município. Estamos fazendo isso atendendo todas as precauções, tendo em vista os decretos estaduais de cuidados em relação à Covid-19”, destacou o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, “as competições esportivas são cada vez mais importantes para movimentarmos Vila Velha e recebermos visitantes. Um evento como este proporciona que atletas de todo o país conheçam as nossas belezas”.

O evento é uma realização da Federação de Bodyboarding do Estado do Espírito Santo (FEBBEES).

Programação

Sábado (4)

7h – Baterias de triagem

Domingo (5)

7h – Baterias de triagem e finais

Segunda (6)

7h – Baterias de triagem e finais;

Desafio Nacional de Bodyboarding