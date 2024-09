Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal começa nesta sexta (06) em Domingos Martins

Evento gratuito acontece de 6 a 8 de setembro no Sesc de Domingos Martins e contará com shows musicais, gastronomia e as melhores cervejas artesanais da região

Entre os dias 06 e 08 de setembro, sexta, sábado e domingo, respectivamente, Domingos Martins será o palco da edição de inverno do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento, que promete agitar as montanhas capixabas, será realizado no Sesc de Domingos Martins e contará com entrada gratuita. Os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia de alta qualidade e, é claro, das melhores cervejas artesanais da região.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é uma verdadeira celebração da cultura cervejeira do Espírito Santo, destacando-se como um dos principais eventos para os amantes da bebida dourada — uma verdadeira paixão nacional.

Nesta edição, o público terá a oportunidade de apreciar mais de 40 estilos diferentes de cervejas artesanais, produzidas por algumas das melhores cervejarias da região. Participam do evento as cervejarias Trarko (Domingos Martins), Mula Rouge (Domingos Martins), Grecco (Venda Nova do Imigrante), Barba Ruiva (Domingos Martins), Kastle Hops (Castelo), Tim Beer (Muniz Freire) e Altezza (Pedra Azul), que trarão suas produções de destaque para o deleite dos visitantes.

Nesta etapa em Domingos Martins, além de poder degustar diversas cervejas, o público terá a oportunidade de curtir shows de artistas capixabas. Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Orquestra Ammor, Banda 027, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi e Duets revezam no palco durante o final de semana, garantindo o ritmo do festival.

“Estamos muito felizes em trazer o Circuito para Domingos Martins. Será um momento inesquecível, com muita cerveja boa, música e aquele friozinho típico das montanhas capixabas”, comenta Zé Olavo Medici, idealizador do evento.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal se consolidou como um evento para toda a família. Além das diversas opções de cervejas artesanais, o público poderá aproveitar uma variedade de pratos e petiscos oferecidos por chefs e restaurantes da região. Para os pequenos, haverá uma área de recreação, garantindo diversão para todas as idades.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa para o público. Queremos que as pessoas venham, se divirtam e conheçam o que temos de melhor na cultura cervejeira capixaba”, declara Zé Olavo.

Essa edição acontecerá na área de eventos do Centro Social de Turismo e Lazer do Sesc em Domingos Martins, conhecido pelas hospedagens em estilo europeu e pela belíssima paisagem. A estrutura contará ainda com mais de 1.000 m² de área coberta, com mesões e bancos para o conforto do público. De acordo com Zé Olavo, “o local escolhido para o evento é uma atração à parte, garantindo o conforto e a segurança necessários para capixabas e turistas, além de proporcionar uma programação diferenciada para o final de semana”.

A harmonização perfeita: cerveja artesanal e o clima das montanhas

Quando o inverno chega, é comum que muitos pensem em abrir uma garrafa de vinho. No entanto, o Espírito Santo, especialmente em suas montanhas, é um reduto de cervejarias artesanais premiadas.

De acordo com a produção do evento, a combinação do frio com uma cerveja bem gelada pode ser surpreendentemente agradável. “Ao contrário do que muitos pensam, o inverno é uma estação perfeita para se apreciar cervejas mais encorpadas”, sugere Zé Olavo.

Segundo o organizador do evento, algumas boas pedidas para serem degustadas são as cervejas dos tipos Weiss, feita com trigo, bastante frutada e encorpada, com notas de banana e cravo; Belgian Blond Ale, uma cerveja densa e consistente, com notas frutadas e maltadas; e a mais conhecida IPA, caracterizada por ser mais encorpada, amarga e com uma tonalidade alaranjada. “Essas cervejas, e outras com notas de café, chocolate e especiarias, harmonizam perfeitamente com o clima frio da região e a rica gastronomia do nosso evento”, complementa Zé Olavo.

E para aqueles que não abrem mão do sabor do vinho, o produtor do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal sugere degustar uma boa Grape Ale: “É uma mistura inusitada de cerveja pilsen com vinho. Uma bebida com aroma frutado e sabor único. Vale a pena experimentar!”, indica.

Sustentabilidade no copo

Não bastassem todas as atrações, o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal ainda agrega cuidado com o meio ambiente. O evento não trabalhará com copos descartáveis, diminuindo assim o impacto e a geração de resíduos.

“O nosso evento se preocupa com a sustentabilidade e com a reciclagem dos resíduos. Para evitar um descarte excessivo de copos, o público será convidado a adquirir o nosso copo ecológico e reutilizável — que ainda servirá como uma bela lembrança que vai acompanhá-lo por muitos anos. E, claro, aqueles que quiserem trazer seus próprios copos de casa, podem ficar à vontade!”, finaliza Zé Olavo Medici.

Serviço:

Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal – Etapa Domingos Martins

Data: 06, 07 e 08 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Sesc de Domingos Martins – Endereço: Rua Ayrton Senna, s/nº – Soído, Domingos Martins – ES

Entrada: Gratuita

Programação*:

Sexta-feira, 6 de setembro

18h – Abertura

19h – Dicas Sommelier

20h – Alexandre Borges Quinteto

22h30 – Nano Vianna

Sábado, 7 de setembro

16h – Abertura

16h30 – Orquestra Ammor

20h – Banda 027

22h30 – Marcelo Ribeiro

Domingo, 8 de setembro

11h – Abertura

11h30 – Saulo Simonassi

14h – Duets

17h – Encerramento

*Programação sujeita a alterações sem prévio aviso.