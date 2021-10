Circuito da Moqueca Capixaba vai movimentar Manguinhos neste final de semana

today28 de outubro de 2021 remove_red_eye27

A tradicional moqueca capixaba, de tão saborosa, ganhou até um evento especial: o Circuito da Moqueca Capixaba. Em sua terceira edição, o festival que acontece em Manguinhos, na Serra, promete surpreender com variações do prato criadas especialmente para o evento, que acontece nos dias 30 e 31, das 12h às 17h.

Surpresa Maratimba com filet de baiacu; moqueca Maria Mariana com filé de cação, camarão, siri e polvo; moqueca de camarão a moda Enseada; catado de lagosta com robalo; moqueca de cação com camarão VM; moqueca de dourado; moqueca da casa e até moqueca vegana capixaba, são algumas das variações diferenciadas de moqueca que serão encontradas no circuito.

E para adoçar o paladar, o festival terá ainda algumas sobremesas, como a taça Honey Be, com base de creme belga, pão de mel, sorvete de doce de leite em pedaços e cobertura de chocolate. Outra opção é a taça Morangoffe, crocante de biscoito, creme belga, creme ninho, geleia de morango, morangos frescos, suspiro e uma bola de sorvete.

Entre os participantes do evento estão diversos estabelecimentos como restaurantes, bares, cafés, bistrôs, ateliers e pousadas de Manguinhos.

O Festival funciona da seguinte forma: todos os restaurantes elaboram moquecas variadas para o evento. Cada restaurante coloca uma mesa decorada na sua porta ou dentro do espaço. A degustação da moqueca custa R$ 30,00 e a sobremesa custa R$ 20,00. Entretanto, se preferir, o visitante poderá almoçar pelo valor do cardápio.

Para enriquecer a festa, será realizado, ainda, o movimento artístico D’Manguinhos, uma feira de arte, artesanato e gastronomia, envolvendo a comunidade, amigos e familiares, que ficará no Canteiro Passeio da Vila.

A Moqueca é o principal atrativo do festival, mas outras formas de lazer como caminhadas pelas ruas descalças, passeios de bicicleta ou mesmo relaxar nas areias das praias de Manguinhos, estarão disponíveis para os visitantes.

O Circuito da Moqueca é uma realização da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos e mais uma vez conta com a assinatura de Gil Castelo Branco, produtor do conhecido e renomado Festival Gastronômico de Búzios no Rio de Janeiro. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal da Serra, por meio da Secretaria de Turismo. Participe, valorizando e fortalecendo a gastronomia de um dos balneários mais charmosos do Estado.

Serviço

3º Circuito da Moqueca Capixaba

Data: dias 30 e 31 de outubro, das 12h às 17h

Local: Manguinhos, Serra

Valor: a degustação da moqueca custa R$ 30,00 e a sobremesa custa R$ 20,00. Entretanto, se preferir, o visitante poderá almoçar pelo valor do cardápio

Informações: (27) 9 8826-2441

ESTABELECIMENTOS ACBM PARTICIPANTES DO CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA

RESTAURANTES

Chico Bento

Sábado e domingo: 11h às 15h. Tel: (27) 9 8131-8774

Espaço Enseada de Manguinhos

Sábado e domingo: 9h às 17h. Tel: (27) 3243-1413

Espaço Maria Mariana

6ª a domingo: 10h às 17h. Tel: (27) 9 9838-4089

Espaço Maresia’s

3ª a domingo: 10h às 18h. Tel: (27) 9 9901-6448

Moqueca do Geraldo

Diariamente de 10h às 18h. Tel: (27) 3243-1118

Restaurante Enseada de Manguinhos

Diariamente de 10h às 23h. Tel: (27) 3243-1413

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

5ª a domingo de 10h às 16h. Tel: (27) 3243-2687/3243-4181

Restaurante Pierrot da Praia

3ª feira a sábado das 11h às 0h. Domingo e 2ª das 11h às 23h. Tel: (27) 3243-1677

Restaurante Recanto das Estrelas

Diariamente das 09h às 17h. Tel: (27) 9 9845-8025

RM Espaço Gourmet

Sábado e Domingo das 12h às 17h. Tel: (27) 9 9713-5353 / 9 9985-4025

CAFÉS / BISTRÔ / OUTR0S

Café com Arte

Sábado e Domingo das 11h às 18h. Tel: (27) 9 9960-7686

Carmem Carloni Doceria

Sábado e domingo 12h às 20h. Tel: (27) 9 9978-0725

Estúdio Pinheiro

Showroom, Hospedaria, Bistrô, Eventos. Tel: (27) 9 8837-8333

MaviSucreé Doceria

3ª a domingo de 13h às 21h. Tel: (27) 9 9629-1897

Vila Tabaco

Tabacaria Charutaria & Café

2ª a domingo das 8h às 20h. Tel: (27) 3243-4609 / 9 8885-0172

ATELIERS (Sábado e domingo 12h às 17h)

Atelier Jorge Solé

Telas e Gravuras. Tel: (27) 9 9775-2204

Aurea Brandão

Arte em Cerâmica. Tel: (27) 9 9570-7050

Denise Alvim

Mosaicos. Tel: (27) 9 9961-4551

Lart´s Atelier e Bistrô

Artes Plásticas. Tel: (27) 9 9943-3984

Nildete Gomes Atelier

Artes Plásticas. Tel: (27) 9 9748-5244

POUSADAS

Eco Manguinhos Hospedaria

(27) 9 8171-0045/ 9 9252-2772

Pousada Pomar de Manguinhos

(27) 3245-3414 / 3243-2495 / 9 9907-5600

Solar de Manguinhos Flat

(27) 9 99261-9171

Tatu do Bem – Hospedaria

(27) 9 9956-4848

Espaço D´Manguinhos – Movimento artístico – cultural – gastronômico que reúne artistas, artesãos e culinaristas do balneário em um só espaço.

foto Márcio Scheppa