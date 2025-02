Circuito Sertanejo em Barretos (SP) tem pré-venda exclusiva para cooperados do Sicoob

today20 de fevereiro de 2025 remove_red_eye70

A pré-venda exclusiva com o cartão de crédito Sicoob acontecerá de 20 a 23 de fevereiro e o evento está marcado para 21 a 31 de agosto

Começa nesta quinta-feira, 20, a pré-venda exclusiva da Festa de Barretos do Circuito Sertanejo para os cooperados do Sicoob. Como patrocinadora oficial do evento, a marca oferece diversos benefícios para aqueles que têm o cartão de crédito da instituição. A venda irá até 23 de fevereiro.

O Circuito Sertanejo desembarca em Barretos entre 21 e 31 de agosto. Para comprar o ingresso é fácil: basta realizar o cadastro da biometria no site Total Acesso e ser um cooperado do Sicoob.

O Sicoob estará presente em todo o Circuito Sertanejo e será na ExpoLondrina, em abril, o pontapé inicial para os festejos. Na sequência, a festa acontece no estado de São Paulo, no Ribeirão Rodeo Music. Já em junho, o Circuito Sertanejo aterriza em Minas Gerais e é na cidade de Pedro Leopoldo, a poucos minutos de Belo Horizonte, que os vinte anos do Pedro Leopoldo Rodeio Show serão celebrados.

O segundo semestre começa a todo vapor com uma edição especial da festa de Barretos, que em 2025 completará 70 anos de história. Ainda em São Paulo, no mês de setembro, próximo a capital, a animação do público vai até de manhã no Jaguariúna Rodeo Festival e é em Goiás, berço do sertanejo que acontece a última etapa do Circuito Sertanejo, o Caldas Country Festival.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeio Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival.

A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento – com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.