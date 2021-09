CLIPE | Zezé Di Camargo lança ‘Fraude’, 2ª faixa de EP ‘Rústico’

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24), logo mais à 0h, a música “Fraude”, segunda faixa de “Rústico”, EP independente idealizado e pré produzido por Zezé Di Camargo no isolamento de sua fazenda em Araguapaz, no interior de Goiás. É lá que o cantor tem vivido há mais de um ano, honrando o distanciamento exigido pela pandemia, em contato com o que mais ama: a natureza, o violão, a música e a família.



Doze horas depois de se apresentar em áudio, “Fraude” chegará ao YouTube em versão de videoclipe. E se a primeira música do EP, “Vou ter que Tomar Uma”, nos trazia aquele sujeito que cantava “Manda mais uma gelada na minha conta, que hoje eu tô solteiro, eu tô por conta”, a canção da vez poderia perfeitamente emendar esse verso em outro, que diz: “Como solteiro, eu sou uma fraude”.



A brincadeira que faz uma canção dialogar com outra foi feita pelo próprio Zezé, que se diverte com a conexão entre as duas faixas. Ambas refletem o espírito do projeto “Rústico”, que faz pulsar sua essência de homem do campo, amante de rimas e noites enluaradas.



As imagens dos clipes foram feitas na Villa Cavalcare, um charmoso espaço de eventos em Goiânia. Com direção de Anselmo Troncoso, produção musical de Felipe Duran, supervisão geral de Emmanoel Camargo e artística com assinatura de Rafael Vannucci, “Rústico” será traduzido em um produto audiovisual com EP apresentando cinco faixas e também clipes, que vão ganhar as plataformas digitais, o canal do artista no Youtube e todas as rádios do Brasil.



O repertório completo traz quatro músicas inéditas e a regravação de “Pedras”. Ao completar 30 anos de carreira em uma brilhante trajetória com o irmão Luciano, os dois se sentiram maduros o suficiente para desenvolverem projetos independentes, sem que isso signifique qualquer ideia de encerrar a dupla – muito pelo contrário.



A realização de sonhos distintos nesse momento só reforça a valorização dos propósitos que ambos têm em comum, e logo o par deve anunciar, finalmente, detalhes de uma agenda que só aguarda por dias melhores na saúde para comemorar três décadas de parceria.



Diz Zezé:“ Eu não só declamei, como até profetizei em um poema que escrevi há alguns anos: ‘Nasci numa casa branca, fincada num pé de serra, onde canta os passarinhos e é mais bela a primavera. Sou da terra onde o mato fica verde o ano inteiro, sou do estado que pulsa o coração do brasileiro. Goiás, meu berço eterno, tenho orgulho desse chão, tenho os campos goianos guardados no coração … Deus me fez pequeninho, porque Deus bem quis assim. Goiás é grande, imenso, mas cabe dentro de mim. . Trago na mente a história do berço onde nasci, sou poeta cantador das agruras que vivi. Sou menino viajante em busca de algo mais, mas um dia eu volto e planto os meus sonhos em Goiás’. No fundo é isso, com a ausência dos shows, voltei às origens, levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra”.



A conexão com o digital

Luz, câmera, viola, cordas e muita emoção. Detalhe: o único feat do projeto será do digital influencer Jacques Vanier, conhecido no Brasil por ser o “caipira” que conquistou o público de 8 a 80. No mais, cada acorde terá seus tons e os dons de Zezé Di Camargo nas plataformas de músicas. A expectativa para “Rústico” tem movimentado o mercado sertanejo e promete ser o projeto que vai dar ressonância a um dos maiores ícones do gênero.



REPERTÓRIO ZEZÉ DI CAMARGO “RÚSTICO”

1) Fraude (Henrique Casttro/Ronale /Ricardo Vismarck /Elvis Elan) – Inédita

2) Banalizaram (Henrique Casttro/Elvis Elan/Maykow Melo/Bruno Mandioca) – Inédita

3) Vou Ter Que Tomar Uma (Danimar/Victor Gregório/Marco Aurélio) – Inédita

4) 35 Latinhas de Cerveja (Danimar/Victor Gregório/Marco Aurélio) – Inédita

5) Pedras (Tivas e Randall) – Regravação