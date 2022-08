CNH Social 2022: período de matrícula para selecionados na 3ª lista começa nesta segunda (22)

today22 de agosto de 2022 remove_red_eye55

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) abriu, nesta segunda-feira (22), o período de matrículas dos três mil candidatos selecionados na 3ª lista do programa CNH social 2022. A matrícula deve ser feita até 23h59 do dia 05 de setembro de 2022 de forma on-line, exclusivamente no site www.detran.es.gov.br, na aba “CNH Social”. Confira a lista 3 aqui.

O programa CNH Social 2022 selecionou dez mil candidatos entre mais de 60 mil pessoas que se inscreveram e estão interessadas em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), e em fazer a mudança de categoria para D (van, microônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B.

Os candidatos selecionados foram divididos em três listas, de acordo com a ordem de classificação, para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas, além da conclusão dos processos de habilitação dentro do prazo legal previsto de 12 meses.

O Detran|ES reforça que os candidatos selecionados nas listas 1 e 2 já tiveram o período para realizar a matrícula e proceder com os processos de habilitação dentro dos prazos previstos no programa e, portanto, não podem mais realizar a matrícula nesta fase. A atual etapa é apenas para os candidatos que constam na 3ª lista de selecionados do programa em 2022.

Confira o cronograma de matrícula dos candidatos selecionados no programa CNH Social 2022:

– Primeiro grupo, composto pelos 4 mil primeiros selecionados: matrícula entre as 12 horas do dia 04 de abril de 2022 e as 23h59min do dia 18 de abril de 2022 (PRAZO FINALIZADO);

– Segundo grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre as 12 horas do dia 06 de junho de 2022 e 23h59min do dia 20 de junho 2022 (PRAZO FINALIZADO);

– Terceiro grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre as 12 horas do dia 22 de agosto de 2022 e 23h59min do dia 05 de setembro de 2022.

Prazos

O Detran|ES reforça que é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações no site oficial do órgão, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

O candidato selecionado terá 15 dias para fazer a matrícula online e comparecer ao Centro de Formação de Condutores (CFC) indicado na sua matrícula, presencialmente, para concluir a abertura do processo de habilitação no Sistema RENACH.

Na sequência, o candidato terá 15 dias para fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran|ES e realizar os Exames Médicos e Psicológicos na Clínica credenciada indicada. O serviço de biometria deve ser agendado pelo próprio candidato, no site www.detran.es.gov.br, ou no site www.facafacil.es.gov.br, para os candidatos que optarem por realizar o procedimento no Faça Fácil de Cariacica.

O candidato à categoria D ou E deverá realizar também o Exame Toxicológico no laboratório credenciado, que deve ser apresentado na Clínica credenciada no dia dos Exames Médicos e Psicológicos.

O Detran|ES alerta aos candidatos que o processo de habilitação tem validade de 12 meses e que, caso ultrapasse esse prazo, assim como os demais prazos estabelecidos para o início dos processos de habilitação, os candidatos terão seus processos cancelados e ficarão impedidos de participar dos editais do Programa CNH Social pelo período de três anos.

Lista de suplentes

Haverá ainda uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 27 de outubro de 2022, a partir das 12 horas, no site do Detran|ES, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação nas três fases do programa em 2022, contemplando mais candidatos.

Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para a obtenção do benefício.

Seleção

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, o maior número de componentes no grupo familiar, os candidatos com Ensino Fundamental completo, os beneficiários do Bolsa Família, e data e hora de inscrição.