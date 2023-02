Colégio Maria Mattos agora é oficialmente do município de Anchieta

today14 de fevereiro de 2023 remove_red_eye82

Em uma manhã de homenagens e discursos saudosistas, a ata de desapropriação do prédio do antigo colégio Maria Mattos foi oficialmente assinada nesta terça-feira, dia 14. Após negociação amigável com a Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, o espaço agora pertence à municipalidade, que irá restaurá-lo com pretensão de transformar na sede do governo municipal, além de museu e memorial.

Com a posse do imóvel, fundado há 90 anos, a municipalidade irá elaborar um projeto para recuperação total do local a fim de entregar à população um equipamento restaurado e que sirva para sediar eventos oficiais e ofereça alguns serviços públicos.

Durante discurso, o prefeito Fabrício Petri, que também foi aluno da instituição, comprovou a grande preocupação do executivo com o colégio. “Sempre existiu uma preocupação. Qual é o destino e o que fazer com o Colégio Maria Matos? A todo momento não estávamos preocupados com a construção, mas sim com o valor imaterial que ele guarda. Vamos restaurar para o Maria Mattos continuar mais vivo e presente em nossas vidas”, disse.

Petri ainda detalhou sobre os próximos passos: “iremos instituir uma comissão para acompanhar a elaboração de um projeto dígino para o local. Após essa etapa iremos licitar a obra a fim de recuperar totalmente o local que agora é nosso e poderá ser a sede do executivo com espaço para um memorial e um museu, que realize visitas guiadas e seja mais um atrativo turístico de Anchieta”, disse.

Para a arquiteta Anamada Lyrio Rupf a novidade soa como alívio para sua angústia. “Fui estudante do colégio, participei de eventos e formaturas junto com a minha família nesse local. Ele faz parte da minha história de vida e fico aliviada em saber que será restaurado”, disse emocionada.

Estiveram presentes na solenidade, que ocorreu no espaço da entidade, o prefeito Fabrício Petri; o vice, Carlos Waldir de Souza; vereadores; ex-alunos e ex-professores do educandário; a Madre Superior Geral da Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providencia, Irmã Maria Imaculada Resende Pereira e outras irmãs da congregação, moradores locais e lideranças religiosas, entre eles o reitor do Santuário Nacional de Anchieta, padre Álvaro e o procurador da arquidiocese de Mariana (MG), padre Darci Leão.

Colégio Maria Mattos

O prédio do Colégio Maria Mattos foi fundado em 1932 pelo anchietense, o acerbispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Tornou-se a 1ª escola do interior do Espírito Santo. Alunas de todas as partes do Brasil vinham estudar no Maria Mattos onde ficavam internadas e eram educadas pelas irmãs Carmelitas. O prédio, que é administrado pelas irmãs carmelitas, fica localizado no Centro da cidade, próximo ao Santuário Nacional de São José de Anchieta. Infelizmente, partes dele se encontram em desuso sendo destruído pelo tempo, como por exemplo, o teatro anexo.