Coleta Seletiva em Anchieta: serviços continuam mais adaptados à pandemia

20 de Maio de 2020

Durante o período de quarentena para combater o novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Anchieta reorganizou os serviços de limpeza das vias e da coleta de lixo com a finalidade de resguardar a saúde os trabalhadores. Da mesma forma a Associação de Catadores da Unidade Primária de Materiais Recicláveis de Anchieta (Unipran), também alterou os trabalhos da coleta seletiva, acontecendo no momento somente nos comércios que estiverem abertos e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou contêiner de Lixo Seco espalhados pela cidade.

Dessa forma, a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) solicita à população que continue realizando a separação dos materiais recicláveis, guardando em casa e depois depositando no PEV ou contêiner do lixo seco mais próximo do domicílio.

Outra orientação da Semam é sobre o descarte de luvas e máscaras de proteção que estão sendo usadas pela população. Esse material não deve ser jogado no lixo reciclável, pois pode estar contaminado. O objetivo é preservar a saúde das pessoas que estão zelando pela limpeza da cidade.

MAPEAMENTO DOS PEVs