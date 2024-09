Com 55%, Ferraço é favorito para prefeitura de Cachoeiro, aponta pesquisa

O candidato Theodorico Ferraço (PP) desponta como o favorito na corrida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, segundo pesquisa recente realizada pelo Instituto Solução. Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ferraço alcança 55% das intenções de voto, consolidando sua liderança na disputa que ocorrerá em outubro deste ano.

Outros candidatos ficaram bem atrás: Diego Libardi (Republicanos) recebendo 13% das intenções de voto, seguido por Léo Camargo (PL) com 8,5%, Lorena Vasques (PSB) com 5,8%, e Carlos Casteglione (PT) com 4,3%. Além disso, 9,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, enquanto 4% afirmaram que votarão em branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são mencionados, Ferraço também lidera com folga, sendo citado por 47,3% dos eleitores. Diego Libardi aparece novamente em segundo lugar, com 11,7%, seguido por Léo Camargo com 7%, Lorena Vasques com 4,8%, e Casteglione com 3,5%. Ainda, 25,7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Casteglione é o mais rejeitado, com 46,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Lorena Vasques aparece em seguida com 13% de rejeição. Entre os menos rejeitados estão Diego Libardi, com 2,7%, Ferraço, com 6,3%, e Léo Camargo, com 7%. Além disso, 4,2% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 20,7% não souberam ou não responderam.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-04863/2024. Realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2024, o Instituto Solução entrevistou 600 eleitores na sede e nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 4% para mais ou para menos.