Com apoio da Vice-governadora, Luciana Máximo diz que será a voz de todos na Câmara de Piúma

today29 de setembro de 2020 remove_red_eye104

Jornalista promete exercer o mandato mais transparente do Espírito Santo e tem apoio incondicional da vice-governadora Jacqueline Moraes

A jornalista, professora e escritora Luciana Máximo, 50 anos, é candidata a vereadora em Piúma pelo PSB, na coligação “Juntos pela reconstrução de

Piúma”.



Destemida, a jornalista que é conhecida nas redes sociais por ser a voz da população, em especial, a excluída, Luciana tem o apoio incondicional da vice-governadora, Jacqueline Moraes, que se tornou amiga em 2017, ano em que se candidatou a deputada estadual, também pelo PSB.



Sempre antenada nos problemas sociais, a jornalista é tida como a voz de quem não tem acesso a serviços públicos. “Diariamente, recebo mensagens e telefonemas, a população me chama para falar dos problemas. Se a obra da orla para, o comerciante me chama. Se os carros de som estão atrapalhando o funcionamento dos bares, eles me chamam. Se estacionam no lugar das barracas da feira, o feirante me grita eu vou. Se ocorre um acidente, eu recebo fotos, se tem homicídio eu vou registrar. Na enchente, na greve dos professores, dos caminhoneiros, dos profissionais da saúde. Eu nunca deixo de atender o leitor, o cidadão. Já resolvemos muitas demandas que nos chegam. Agora eu busco uma vaga na Câmara e quero deixar claro, a minha bandeira é a fiscalização dos recursos públicos e a elaboração de leis que venham de encontro as demandas da cidade. E, se eu tiver apoio dos pares, se eleita for, pode saber, a cidade toda vai saber imediatamente. Farei lives, posts no instagram, facebook, site e vou rodar município com carro de som. Será na história do ES o mandato mais transparente. Jamais visto”.



Luciana Máximo é formada em Letras, tem pós-graduação em Gestão Escolar, é professora de Língua Portuguesa, autora do Livro Rabo de Olho. Já promoveu saraus de poesia e fez exposição fotográfica: Contemplação – uma exposição produzida para hospitais.



É natural de Presidente Kennedy, mas está em Piúma desde 2010. Em 2011 fundou o Jornal Espírito Santo Notícias com o compromisso de traduzir os fatos de forma ética.



“Eu já tive muitos embates com diversos prefeitos no Sul do ES. Já fiz muitas denúncias e comprei muitas brigas. Já resolvemos muitos impasses. Eu gosto de uma boa briga. Entrei para a política porque estou cansada de cobrar e fazer críticas. Agora eu quero participar. Quero usar o prestígio que tenho com o Governo do Estado, a porta aberta com a vice-governadoria e propor para Piúma uma Agenda Mulher com empoderamento para todas as mulheres. Quero estabelecer pontes com a Assembleia Legislativa, com o Congresso e, se possível, com o Senado e o Planalto. Nós podemos mais. Piúma merece o máximo”, afirmou a jornalista.



Luciana garante que se preocupa muito com a educação infantil, com a falta de creches na cidade. Se preocupa com o turismo, com a orla da praia, com os adolescentes ociosos e com os artistas. A jornalista diz que quer ouvir todas as classes e ser porta voz na Câmara de todos: comerciantes, empresários, pescadores, agricultores, educadores, donas de casa, ambulantes. Todos! “Jamais seria vereadora de uma bandeira, eu quero a aplicação da Lei Orgânica de fato, eu quero ser a voz de todos”, frisou Máximo.