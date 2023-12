Comando do 10º Batalhão recepciona novos Sargentos em Guarapari

O Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Tenente-Coronel Ríodo Lopes Rubim e demais oficiais realizaram, nesta segunda-feira (11), um café da manhã em homenagem aos nove Sargentos recém-formados no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS).

O CHS 2023 teve a duração de 05 meses, contou com atividades teóricas, práticas e empenho operacional, totalizando 882 horas de carga horária, com o fito de preparar o cabo para o futuro

exercício das funções de Sargento.

A formatura foi realizada na sexta-feira (08) no Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart, em Vila Velha.

Tenente-Coronel Ríodo Lopes Rubim parabeniza os formandos.

O Comandante do 10° Batalhão, Tenente-Coronel Ríodo Lopes Rubim, parabeniza todos os formandos pelo empenho e dedicação para a conclusão do curso e enfatiza que: “Com a chegada da tão esperada promoção, vem também novas responsabilidades, pois os novos graduados passarão a assumir novas funções muito esperadas e necessárias ao Batalhão. Esses militares, que antes eram cabos e já faziam parte do efetivo, agora como sargentos, vão enaltecer ainda mais o excelente serviço prestado a sociedade atendida pelo 10º Batalhão da PMES”.