Comitê Municipal de Guarapari se reúne para definir novas medidas de combate a pandemia

today10 de junho de 2020 remove_red_eye17

A cidade de Guarapari está entre os municípios com risco alto de contágio do Covid-19, o anúncio foi feito pelo Governo do Estado, através do Painel Covid-19 ES. Diante deste quadro, o Comitê Municipal de Combate a Pandemia se reuniu na tarde desta terça-feira (09), para tratar das medidas de combate à doença.

O município irá manter as medidas já definidas e novas ações serão publicadas através de decreto. Quanto ao feriado, foi decidido que as barreiras sanitárias nas entradas da cidade serão reforçadas e haverá ações de conscientização nas orlas. “Nossas praias estão fechadas e este não é o momento de vir para Guarapari. Estamos entre os municípios com risco alto da Covid-19 e pedimos para que as pessoas fiquem em casa. Não saiam das suas cidades para vir a Guarapari, o momento não é de lazer”, finalizou a Secretária de Saúde, Alessandra Albani.