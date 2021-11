Comitiva capixaba chega a Dubai com missão de prospectar negócios

Uma comitiva com empresários e lideranças capixabas chegou aos Emirados Árabes Unidos (EAU), nesta quinta-feira (11), para participar da Expo Dubai 2021. Ela faz parte da missão comercial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a maior já realizada para um país árabe. A viagem, que acontece até o dia 20 de novembro, visa prospectar novos negócios e oportunidades.



Além de participar do maior evento mundial, o grupo também vai divulgar a imagem do Espírito Santo e do país e sua produção sustentável, prospectar oportunidades de negócios para a indústria e promover os Institutos Senai de Tecnologia e de Inovação.



A iniciativa – coordenada pela CNI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) – é apoiada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).



Para a presidente da Findes, Cris Samorini, oportunidades como essa contribuem para divulgar as potencialidades do Estado, além de fazer com que os envolvidos tenham um rico intercâmbio cultural e econômico.



“A Expo Dubai é uma feira multissetorial, que abrange diversos tipos de negócios e cadeias produtivas. Vamos conhecer as principais inovações industriais e tecnológicas e ainda buscar investimentos para o nosso Estado”, afirma.

De acordo com a CNI, ao todo, 327 representantes de 230 indústrias do país e instituições públicas e privadas vão ter uma agenda que inclui rodadas de prospecção de negócios, networking empresarial, visitas técnicas e de busca de oportunidades de investimentos em Dubai.



A comitiva brasileira inclui lideranças institucionais e empresariais de setores como logística, transporte, siderurgia, metalurgia, construção civil, têxtil, alimentos e bebidas, automotivo, celulose, moveleiro, tecnologia da informação, entre outros.



Segundo o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, por reunir autoridades e lideranças empresariais de diversas partes do mundo, a exposição mundial representa um ambiente propício ao estreitamento de contatos entre o setor privado e é uma excelente maneira para se conhecer melhor o mercado local.



“O Brasil é reconhecido pelos Emirados Árabes como um parceiro estratégico. Há uma sintonia muito natural entre os árabes e o Brasil e eles veem o Brasil como um país de oportunidades, não apenas pelo tamanho do mercado de consumo como também pela influência e relevância que o país tem para a América Latina”, diz.



Comitiva do ES

Na delegação capixaba estão representantes da Findes, do Governo do Estado e de empresas de diferentes segmentos.



As despesas da viagem estão sendo custeadas pelos próprios participantes, que receberão apoio técnico durante a viagem, consultoria especializada no mercado árabe, circuito guiado aos pavilhões da Expo Dubai, disponibilidade de intérpretes, ingressos para três dias no evento, participação em visitas técnicas e no “Seminário Indústria Sustentável”.

Cris Samorini destaca que a missão para Dubai é uma das iniciativas da Federação, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-ES), para consolidar a promoção da imagem do Espírito Santo a partir de encontros empresariais e de relacionamento.



Ela lembra que outras agendas já foram realizadas junto a diferentes países para promover um acesso mais estratégico e planejado a novos mercados de atuação, a exemplo de Portugal, Argentina e Japão. Ações nesse sentido geram negócios às empresas, permite que lideranças empresariais participem, em caso de feiras, de rodadas de negócios e visitas técnicas, além de ampliar os contatos de parceiros e investidores estratégicos.

por Beatriz Seixas e Siumara Gonçalves

foto Marcelo Camargo/Agência Brasil