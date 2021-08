Comitiva mineira vem conhecer Programa Anchieta Criativa e Empreendedora

A Sala do Empreendedor de Anchieta e o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora estão se tornando referência fora dos limites capixabas. Hoje (24) pela manhã uma comitiva composta por gestores de 15 cidades de Minas Gerais veio conhecer as iniciativas desenvolvidas pela atual gestão.

Na ocasião se reuniram com o prefeito Fabrício Petri, a secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada, além da equipe da Sala do Empreendedor e da comissão do programa Anchieta Criativa e Empreendedora. Os mineiros puderam conhecer de perto os projetos e ações desenvolvidos pelo programa e as iniciativas que vem colhendo bons resultados implantadas pela Sala do Empreendedor.

Petri apresentou o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora e falou das iniciativas adotadas para alavancar a geração de emprego e renda no município.

Para Louzada, o segredo do sucesso e do bom desenvolvimento das iniciativas é o planejamento. “Estamos focados no planejamento de cada ação, sempre monitorando, assim conseguimos os objetivos e resultados que refletem na qualidade de vida do cidadão”, disse.

A comitiva é composta por gestores municipais e representantes das cidades de Cataguases, Carangola, Juiz de Fora, São João do Nepomuceno, Divino, Manhumirim, Divinésia, Astolfo Dutra, Além Paraíba, Ubá, Viçosa, Argirita, Santana do Manhuaçu, São Tiago e Muriaé. Participaram também agentes de desenvolvimento regionais do Sebrae de Minas Gerais e do Espírito Santo, responsáveis pela articulação do encontro.

Ao final, a comitiva foi acompanhada por servidores da secretaria de Turismo para conhecer o Santuário Nacional de São José de Anchieta.