Conceição da Barra realiza 8ª Edição do Festival do Camarão no feriadão

today10 de outubro de 2023 remove_red_eye80

A cidade de Conceição da Barra está prestes a receber a oitava edição do renomado Festival do Camarão, que vai acontecer entre esta quarta-feira (11) e o domingo (15). O evento, conhecido como um dos maiores festivais gastronômicos do Estado e também o mais tradicional da região, é aguardado com grande expectativa pelos moradores e visitantes.

Com um cardápio que apresenta mais de 30 pratos incríveis à base de camarão, o Festival do Camarão promete proporcionar uma experiência memorável a todos que participarem. Na programação cultural, o evento vai contar com apresentação de mais de dez bandas para entreter o público.

A gastronomia é, sem dúvida, o ponto alto deste evento. Os chefs locais vão preparar uma variedade impressionante de pratos, que vão desde as receitas clássicas até inovações culinárias que prometem surpreender os paladares mais exigentes. Os cinco dias de festival prometem ser um verdadeiro deleite para os amantes de frutos do mar.

Além da excelente oferta gastronômica, o Festival do Camarão vai oferecer entretenimento para todas as idades, com mais de dez bandas, incluindo nomes, como Cadu Caruzo, e atrações de renome nacional que marcaram época, como Cicero (Dr. Silvana), Sylvinho Blau Blau, Avellar Love (João Penca), Guilherme Lemos e Rádio Taxi.

As crianças também terão um momento especial com a tarde Kids, que contará com pipoca e algodão doce para garantir a diversão dos pequenos. Enquanto os adultos saboreiam os pratos de camarão e desfrutam dos shows musicais, as crianças poderão se deliciar com essas guloseimas.

“O Festival do Camarão não se limita à gastronomia e música. Também é uma celebração da cultura local. Conceição da Barra e toda região turística Verde das Águas se beneficiam durante o evento, com o aumento do fluxo de pessoas, além da movimentação da economia local. As apresentações folclóricas também vão encantar o público, proporcionando um vislumbre das ricas tradições da região”, disse o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

No sábado (14), na hora do almoço, uma atração imperdível é a preparação da Mega Paella pelo chef Roberto Malacarne, que vai ocorrer na Praça do Cais, na presença de todos os participantes. Essa é uma oportunidade única de apreciar a culinária local em uma escala grandiosa.

O presidente da Associação de Turismo de Conceição da Barra (ATUR), Ronam Malacarne, compartilhou a empolgação dele em relação ao festival. “O Festival do Camarão é um evento que celebra não apenas a gastronomia local, mas também a cultura e a comunidade. Estamos ansiosos para receber visitantes de toda a região para desfrutar do melhor que Conceição da Barra tem a oferecer”, destacou.

O secretário de Turismo e Cultura de Conceição da Barra, Roberto Malacarne, também compartilhou suas expectativas. “Este festival é um reflexo da nossa dedicação em promover a rica cultura e culinária de nossa cidade. Convidamos todos a se juntarem a nós e desfrutarem dessa celebração única”, disse.

O evento será realizado na Praça do Cais de Conceição da Barra, proporcionando um cenário espetacular à beira-mar para todas as atividades. O Festival do Camarão conta com o apoio da prefeitura de Conceição da Barra e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Governo do Estado, por meio do Edital de Eventos 2023 da Secretaria do Turismo (Setur).

Serviço

8ª Edição do Festival do Camarão

Data: 11 a 15/10 (quarta-feira a domingo)

Local: Praça do Cais de Conceição da Barra