Confira a lista das selecionadas para o Curso de Mecânica Básica para Mulheres

today22 de fevereiro de 2023 remove_red_eye67

Cem condutoras foram classificadas para a 3ª edição do Curso de Mecânica Básica para Mulheres “Faça você mesma”. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a lista em ordem de inscrição, na sexta-feira (17), no site www.detran.es.gov.br. As contempladas receberão um e-mail para confirmar a presença no curso. Ao final da formação, será entregue um certificado de participação.

Confira as listas das selecionadas:

– Mecânica básica de veículo de quatro rodas (carro)

– Mecânica básica de veículos de duas rodas (motocicleta)

As inscrições foram abertas na segunda-feira (13) e o Detran|ES ofereceu 100 vagas, sendo 50 para mecânica básica de veículo de quatro rodas (carro) e 50 para mecânica básica de veículos de duas rodas (motocicleta). Devido à grande procura, as inscrições tiveram que ser encerradas em pouco dias. A formação é gratuita e realizada pelo Detran|ES em parceria com as empresas Contauto Auto Center e Moto Vena.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, comemorou o sucesso de inscrições em mais uma edição do curso. “Em menos de 24h nós alcançamos mais de 300 inscrições só para a mecânica de carro e, logo depois, também encerramos as 50 vagas para moto. Isso mostra o quão atrativo é esse curso e como as mulheres estão cada vez mais se interessando por essa área. Elas buscam conhecimento para ter autonomia nas decisões sobre seus veículos, como também vemos nas mais diversas áreas. Isso representa o empoderamento das mulheres e mais segurança para o trânsito como um todo, já que essas condutoras estarão aptas a identificarem precocemente falhas mecânicas e a fazerem pequenas manutenções nos seus veículos, o que pode prevenir acidentes relacionados a problemas mecânicos”, comentou.

O diretor também adiantou que serão abertas novas oportunidades. “O curso de mecânica faz parte das atividades da Escola Pública de Trânsito e teremos novas edições para as condutoras capixabas em maio e devemos continuar oferecendo essa e outras formações para os condutores que possam contribuir para um trânsito mais seguro no Estado”, disse.

O Detran|ES ressalta que as interessadas que não conseguiram uma vaga para participar desta edição, podem ficar atentas ao site e às redes sociais oficiais do órgão para se inscreverem nas próximas oportunidades.

O Curso

O Curso de Mecânica Básica para Mulheres “Faça você mesma” tem carga horária de 8 horas, é dividido em módulos teórico e prático, e as aulas serão ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras.

A formação será realizada na Sede Administrativa do Detran|ES, em Vitória, nos dias 06 e 07 de março para mecânica básica de veículo de quatro rodas (carro), e, nos dias 08 e 09 de março, para mecânica básica de veículos de duas rodas (motocicleta), sempre das 13h30 às 17h.

Cronograma:

1 – Curso de Mecânica para Mulheres – Veículo 4 rodas (carro)

Data: 06 e 07/03

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sede Detran|ES – Avenida Fernando Ferrari – 1080, Mata da Praia.

2 – Curso de Mecânica para Mulheres – Veículo 2 rodas (motocicleta)

Data: 08 e 09/03

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sede Detran|ES – Avenida Fernando Ferrari – 1080, Mata da Praia.