Confira a programação da 8ª Edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta

today26 de novembro de 2024 remove_red_eye64

A 8ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta, que acontecerá de 1 a 9 de dezembro, promete ser um evento de diversidade artística, apresentando um leque abrangente de técnicas e estilos teatrais. As apresentações, totalmente gratuitas, reunirá companhias capixabas de grande talento para celebração das artes cênicas.

Entre os destaques da programação, o público poderá se encantar com:

– Teatro de Formas Animadas: bonecos ganham vida nas mãos de habilidosos manipuladores.

– Teatro de Sombras: narrativas envolventes contadas através de silhuetas e luz.

– Comédia e Teatro Popular: risadas garantidas com espetáculos que resgatam a tradição do humor brasileiro.

– Máscaras Balinesas: uma rara oportunidade de ver em cena máscaras criadas artesanalmente por mestres balineses utilizadas em um espetáculo com artistas capixabas.

– Máscaras Inteiras Expressivas Humanizadas: personagens ganham profundidade através desta técnica única.

“Nossa missão é sensibilizar o olhar do público para a riqueza e diversidade das artes cênicas”, afirma a diretora artística do Grupo Rerigtiba, organizadora do evento. “Cada espetáculo é uma janela para um universo artístico diferente, todos criados e apresentados por talentosos artistas do Espírito Santo, finaliza Telma Amaral.”

A Mostra não só entretém, mas também educa, oferecendo oficinas gratuitas de teatro e maquiagem artística. É uma oportunidade imperdível para quem deseja se aprofundar nas artes cênicas ou simplesmente apreciar o melhor do teatro capixaba.

Todas as atividades acontecerão no Espaço Cultural Rerigtiba, sede do grupo em Anchieta. Devido à capacidade limitada do espaço, é necessário confirmar presença para assistir aos espetáculos e fazer inscrição para as oficinas; o número do WhatsApp é: (28) 98811-8468.

Para realização da Mostra de Teatro edição 2024, o Grupo Rerigtiba conta com patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Espírito Santo – Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 01/12 – Espetáculo: JANELAS (Grupo Rerigtiba – Anchieta)

Dia: 02/12 – Espetáculo: A lenda de um homem sem nome (Grupo Gota pó e poeira, de Guaçuí)

Dia: 03/12 – Espetáculo: O Rei de Quase Tudo (Grupo Rerigtiba – Anchieta)

Dia: 04/12 – Espetáculo: Cadê Mafalda? (Grupo Rerigtiba – Anchieta)

Dia: 05/12- Oficina: Do Improviso a Cena (instrutor Danilo Curtiss)

Dia: 06/12 – Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá (Grupo Rerigtiba – Anchieta)

Dia: 07/12 – Espetáculo: Carne Viva (Grupo Teatral Caparaó – Alegre)

Dia: 08/12 – Espetáculo: A Metamorfose (Grupo Anônimos – Cachoeiro de Itapemirim)

Dia: 09/12 – Master Class de maquiagem artística (Instrutor: Mimo Vasco)

Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá (foto Sheila Bressan)

Espetáculo: A lenda de um homem sem nome (foto divulgação)

Espetáculo: JANELAS (divulgação)

foto Eder Gaioski