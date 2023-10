Confira a programação do Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri, de 11 a 15 de outubro

O Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em Iriri, balneário de Anchieta, a partir desta quarta (11) seguirá até domingo (15) com ampla programação na praça de eventos, na Praia Costa Azul. Irão acontecer aulas de gastronomia com chefs renomados, shows e apresentações culturais.

Uma praça de alimentação foi montada, onde diversos boxes irão oferecer um cardápio variado de peixes e frutos do mar, além de doces finos, cervejas artesanais, drinks e sorvetes. Restaurantes e hotéis de Iriri também vão oferecer pratos especiais, envolvendo todo o balneário no clima do festival.

Conforme a presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Ferreira, esta ano o festival comemora seu jubilei de 25 edições.

De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela vila durante os dias do evento. “Estamos preparando um ótimo evento, para as pessoas poderem se divertir e saborear deliciosos pratos”, disse.

Para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o festival ajuda a aquecer a economia local gerando emprego e renda para os moradores. “Estamos felizes em realizar mais essa edição. O Festival Capixaba de Frutos do Mar movimenta a nossa economia com empregos temporários e com turistas visitando e comprando no comércio local, além disso, ajuda a divulgar as potencialidades que Anchieta têm para oferecer”, disse Petri.

Iriri é um dos destinos mais procurados no Estado por quem adora praia. O balneário é um dos redutos capixabas mais agradáveis, com clima de interior, belas praias, bucolismo e, ao mesmo tempo, boas opções gastronômicas e de lazer. O local também tem uma vasta rede de pousadas, restaurantes e hotéis. O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.

25º Festival Capixaba de Frutos do Mar | 11 a 15 de outubro

11/10 – Quarta-feira

18h – Abertura do evento

20h30 – Banda Versão Pirata

23h – Grupo Revoada

01h – Encerramento

12/10 – Quinta-feira

11h – Abertura do evento

12h – Aula kids chef Davi Pires (ensinando a fazer cupcake)

13h – Recital de dança infantil Chapeuzinho Vermelho (estúdio JC Dance)

13h30 – Música ao vivo com Di Butuka

17h – Santa Missa com padre Amarílio Corradi em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em agradecimento aos 25 anos de evento e leitura de poesia com Marta Freire

19h – Aula show com chef Gilson Surrage e chef Davi Pres (prato: paella marineira)

19h30 – Banda Mundo e CIA

23h – Grupo Art Samba

01h – Encerramento

13/10 – Sexta-feira

11h – Abertura do evento

13h – Recital de dança juvenil: Cinderela – o clássico moderno (estúdio JC Dance )

13h30 – Música ao vivo com a banda One In Two

19h – Aula show chef Hamilton Junior (Atum ao Imperador)

19h – Grupo de capoeira Princesa do Sul

20h30 – Banda Frequency

23h – Pele Morena

01h – Encerramento

14/10 – Sábado

11h – Abertura do evento

11h30 – Música ao vivo com Paulinho Bolzan

13h30 – Apresentação grupo folclórico português “Os Brandarinos”, da comunidade de Belo Horizonte – Anchieta

14h – Banda Flor de Kactus

19h – Apresentação balé de repertório “Lá Esmeralda ” com Isabelle Angeline ( professora Gláucia Perini)

19h15 – Projeto cultural realizando sonhos (prof. Gláucia Perini)

19h30 – Aula show com o chef Cristian Schayder (prato: Sabores de Marata)

20h30 – Banda Like a Boss

23h – Grupo Projeto Feijoada

01h – Encerramento

15/10 – Domingo

11h – Abertura do evento com show Wavilla

13h – Grupo de dança folclórica italiana “Nonna Adélia” (Alto Pongal)

13h30 – Música ao vivo com Eliana Sabino, apresentando o projeto “O Encanto da Loba”

17h – Encerramento