Confira a programação do Festival Gastronômico Arte com Moqueca Itapemirim

today14 de setembro de 2026 remove_red_eye104

Quem passar pela Feira do Sol, em Itaipava, entre os dias 24 e 26 de setembro vai encontrar uma programação que combina gastronomia, música e cultura. Nesse período, o espaço recebe o Festival Gastronômico Arte com Moqueca Itapemirim, com aulas-show de chefs convidados, apresentações musicais e atividades voltadas à culinária capixaba. A entrada é gratuita.

A programação gastronômica terá três aulas-show com chefs convidados. Juliane Anholetti vai preparar massas com frutos do mar; Yara apresenta uma receita de moqueca de sururu; e Hamilton encerra a programação gastronômica com uma aula dedicada à tradicional moqueca capixaba.

A música entra na programação para acompanhar o público do começo ao fim do festival e ampliar a experiência para além da gastronomia. O line-up reúne Fernanda Fú, Nana Nunes, Mistura Acústica e Simplicidade do Samba, colocando no mesmo evento diferentes estilos e propostas musicais. A ideia é fazer da Feira do Sol um ponto de encontro para quem vai em busca de sabores, mas também quer ouvir música boa, encontrar amigos e também curtir em família.

Empreendedorismo

A Feira do Sol também será um dos espaços de circulação e valorização da produção local durante o festival. O público poderá conhecer e adquirir produtos de empreendedores de Itapemirim e da região, com opções que passam pela gastronomia, artesanato, produtos regionais e outros itens produzidos por quem movimenta a economia local.

Serviço

Festival Arte com Moqueca

Data: 24 a 26 de setembro

Local: Feira do Sol, em Itaipava

Entrada gratuita

Programação

24/09 (quinta-feira)

18h – Abertura da feira

19h – Aula-show com a Chef Juliane Anholetti: massas com frutos do mar

20h – Música ao vivo com Fernanda Fú

22h30 – Encerramento

25/09 (sexta-feira)

18h – Abertura da feira

19h30 – Aula-show com Chef Yara: moqueca de sururu

21h – Mistura Acústica

00h – Encerramento

26/09 (sábado)

17h – Abertura da feira

18h – Tardezinha Simplicidade do Samba

20h45 – Aula-show com Chef Hamilton: moqueca capixaba

22h – Show com Nana Nunes

01h – Encerramento